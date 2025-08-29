Álvaro Uribe reveló que rechazó reunión con Petro tras atentado contra Miguel Uribe Turbay

Pasados 15 días del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, este viernes el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, reveló que días después del atentado del 7 de junio emisarios del Gobierno buscaron acercamientos para tratar de concretar un encuentro con el presidente Gustavo Petro.
“Mi negativa fue rotunda”, reveló el exmandatario, quien sostuvo que las gestiones arrancaron dos días después del atentado en Bogotá y que decidió oponerse debido a que “los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales”.