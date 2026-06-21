Sancionan al colegio de Cajicá donde murió Valeria Afanador y ordenan su cierre

La Gobernación de Cundinamarca sancionó al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, tras concluir un proceso administrativo relacionado con la muerte de la estudiante Valeria Afanador, de 10 años, quien desapareció dentro de la institución educativa en agosto de 2025 y fue hallada sin vida días después en el río Frío.
Mediante la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, la Secretaría de Educación departamental declaró administrativamente responsable al establecimiento educativo por una infracción grave a las normas que regulan la prestación del servicio público de educación y ordenó la cancelación de su licencia de funcionamiento.
Según la decisión, la medida comenzará a regir al finalizar el calendario académico de 2026. Además, la rectora del plantel, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar antes del 31 de octubre un plan de reubicación para los estudiantes matriculados.