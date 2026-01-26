¿Se cansó? Así fueron las veces en que María Fernanda Cabal estuvo cerca de ser la carta presidencial del Centro Democrático

Una tormenta se ha desatado en el uribismo debido a la propuesta planteada por la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quienes pusieron sobre la mesa la escisión del Centro Democrático (CD). La decisión que implicaría que el partido se divida en dos para formar otra colectividad independiente fue dada a conocer por el líder gremial lanzando reparos sobre la elección de Paloma Valencia como candidata única a la presidencia por parte de ese partido. Lea también: Estalla otra crisis en el uribismo: Cabal y Lafaurie plantean escisión del Centro Democrático Según Lafaurie, “el procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”, refiriéndose a la encuesta interna que decidió que la senadora Valencia se impusiera sobre Cabal y Holguín. La consulta interna realizada en el mes de diciembre fue realizada por las firmas Cadem que entrevistó a ciudadanos independiente de que tuvieran afinidad por el CD y Panel Ciudadano, quien usó una base de datos de 4.818 militantes de ese partido. En ambas la ganadora fue Paloma Valencia, representando esto la segunda vez que María Fernanda Cabal se queda a puertas de ser la candidata presidencial del CD, pues para las elecciones del 2022 también estuvo en la baraja de opciones.

Elecciones 2022: la primera derrota interna de Cabal

El primer intento de María Fernanda Cabal para llegar a la presidencia fue para las elecciones del año 2022 donde apareció en la lista de precandidatos junto a Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Alirio Barrera y Rafael Nieto. En esa ocasión el ganador fue Zuluaga, quien también lo había intentado en el 2014. En encuestas que fueron realizadas por las firmas Yanhaas y el Centro Nacional de Consultoría, Óscar Iván obtuvo el 46 % contra el 21 % de María Fernanda. En aquel momento, la congresista aunque manifestó inicialmente un apoyo al ganador, algunas declaraciones públicas ante los medios dejaron ver su descontento con los resultados.

“Todo debe hacerse público por respeto a los electores: la muestra, los datos recaudados, incluidas las 3.000 encuestas desechadas. Esto no ha sido entregado a la auditoría y a la veeduría”, expresó públicamente cuestionando los resultados.

“Así no nos guste el resultado, pero hubo veeduría y auditoría. Hay que mantenernos unidos, los tiempos de Dios son perfectos y si no puede ser ahora, puede ser después”, sostuvo Cabal en una entrevista para Noticias RCN en el 2021, donde anunciaba su aspiración al Senado. Estos señalamientos trascendieron en una entrevista al medio El Tiempo, donde Cabal señaló a Zuluaga como ser la persona que el entonces presidente Iván Duque puso para sacarla de la carrera dentro de la colectividad. “Duque le apostó a la candidatura de Óscar Iván para sacarme a mí del juego. Lo tengo clarísimo”, expresó ante el medio citado, lanzándole un guiño en ese entonces al precandidato Federico Gutiérrez, quien al final de las elecciones legislativas y las consultas realizadas en marzo de 2022 se terminó llevando gran parte del apoyo del CD, pues el 14 de marzo de ese año, Zuluaga declinó su candidatura para apoyar al hoy alcalde de Medellín.

Las presidenciables del 2026, el segundo intento de Cabal

Para las elecciones que se llevarán a cabo este año, el camino era distinto, pues siendo una de las caras más visibles de la oposición a Gustavo Petro desde el Congreso, parecía estar consolidada como una de las apuestas más firmes del CD para llegar a la presidencia. En un proceso que estuvo marcado por el trágico magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el ramillete de opciones para el uribismo quedó entre tres mujeres, significando esto que por primera vez dicha colectividad tendría una candidata que asumiría el liderazgo de cara a las presidenciables. Aunque por parte de personas como Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Uribe Turbay, que intentaron poner en duda el mecanismo de elección del candidato único del CD, al final se declinó por dos consultas internas realizadas con dos firmas internacionales. Esas firmas dejaron como ganadora a la también senadora Paloma Valencia; sin embargo, dichos sondeos dejaron detalles que al parecer no dejaron contentos a varios militantes de esa colectividad.