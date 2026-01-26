¿Se cansó? Así fueron las veces en que María Fernanda Cabal estuvo cerca de ser la carta presidencial del Centro Democrático

Una tormenta se ha desatado en el uribismo debido a la propuesta planteada por la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quienes pusieron sobre la mesa la escisión del Centro Democrático (CD).
La decisión que implicaría que el partido se divida en dos para formar otra colectividad independiente fue dada a conocer por el líder gremial lanzando reparos sobre la elección de Paloma Valencia como candidata única a la presidencia por parte de ese partido.
Lea también: Estalla otra crisis en el uribismo: Cabal y Lafaurie plantean escisión del Centro Democrático
Según Lafaurie, “el procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista”, refiriéndose a la encuesta interna que decidió que la senadora Valencia se impusiera sobre Cabal y Holguín.
La consulta interna realizada en el mes de diciembre fue realizada por las firmas Cadem que entrevistó a ciudadanos independiente de que tuvieran afinidad por el CD y Panel Ciudadano, quien usó una base de datos de 4.818 militantes de ese partido.
En ambas la ganadora fue Paloma Valencia, representando esto la segunda vez que María Fernanda Cabal se queda a puertas de ser la candidata presidencial del CD, pues para las elecciones del 2022 también estuvo en la baraja de opciones.