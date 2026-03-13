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Trump aseguró haber lanzado el bombardeo “más poderoso” de la historia contra Irán

El presidente estadounidense afirmó que la ofensiva permitió aniquilar por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán.

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Casa Blanca
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Casa Blanca
  • Donald Trump aseguró haber ejecutado el bombardeo “más poderoso” de la historia en Irán. Esto fue lo que declaró: FOTO: Tomada de X - Casa Blanca
    Donald Trump aseguró haber ejecutado el bombardeo “más poderoso” de la historia en Irán. Esto fue lo que declaró: FOTO: Tomada de X - Casa Blanca
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
13 de marzo de 2026
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia contra el régimen de los ayatolás en territorio iraní.

El ataque se habría producido en la isla iraní de Kharg, lo que habría desencadenado el “aniquilamiento” de todos los objetivos militares en la zona, considerada el corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

“Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg. Irán no tiene capacidad alguna para defenderse de nada de lo que queramos atacar. ¡No hay nada que puedan hacer al respecto!”, expresó el republicano a través de su cuenta de Truth Social.

“He decidido NO demoler la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré mi decisión de inmediato”, advirtió.

Lea también: Petro negó que Trump le pidiera disculpas por no invitarlo a la cumbre antinarcos en Miami: “No lo confirmo”

Estados Unidos e Israel se han movido con cautela en torno a la isla, pero reportes de prensa señalan que funcionarios de la administración Trump han dicho que tomar Kharg está sobre la mesa mientras persista la guerra en Oriente Medio.

La isla, situada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una reciente nota de JP Morgan. Cualquier movimiento en este pequeño territorio, tendría repercusiones inmediatas.

“Un ataque directo detendría de inmediato la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente desencadenaría una dura represalia en el estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional”, afirmó JP Morgan.

Los ataques iraníes prácticamente han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz -por donde normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo- y también han afectado a la infraestructura petrolera de otros Estados del Golfo Pérsico.

Trump dijo además el viernes que la Marina estadounidense empezaría a escoltar petroleros por el estrecho “muy pronto” para restablecer las exportaciones de petróleo, en medio de sus esfuerzos para contener el fuerte aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Kharg experimentó importantes desarrollos durante la expansión petrolera de Irán en las décadas de 1960 y 1970, ya que gran parte de la costa del país es demasiado poco profunda para los grandes superpetroleros.

Siga leyendo: “Está herido y probablemente desfigurado”: EE. UU. sobre el nuevo líder supremo de Irán

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