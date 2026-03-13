Mueren seis militares de EE. UU. tras estrellarse avión cisterna en Irak

Seis militares de Estados Unidos murieron después de que un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones militares vinculadas a la ofensiva contra Irán, confirmó el Mando Central estadounidense (Centcom).
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De acuerdo con información divulgada por el comando militar y recogida por BBC News, la aeronave siniestrada era un Boeing KC-135 Stratotanker, un avión de reabastecimiento en vuelo que cumple un papel clave en las operaciones militares al permitir que cazas y bombarderos amplíen su autonomía sin necesidad de aterrizar.
Inicialmente, las autoridades estadounidenses informaron que habían localizado los cuerpos de cuatro de los tripulantes. No obstante, posteriormente confirmaron que las seis personas que iban a bordo del avión fallecieron en el accidente.