Eva Ferrer y Verónica Alcocer no lograron acuerdo por deuda de más de $640 millones por asesorías

La disputa entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer pasó a una nueva etapa después de que la audiencia de conciliación terminara sin acuerdo. La diligencia, realizada el 14 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, buscaba resolver el reclamo de Ferrer por más de $640 millones que, según su defensa, corresponden a servicios de asesoría que quedaron pendientes de pago. A la audiencia fueron citados Ferrer, Alcocer y Manel Grau, uno de los catalanes cercanos a la ex primera dama, quien informó previamente que no asistiría y que tampoco tenía interés en participar en el trámite. Ferrer, quien hizo parte del círculo cercano de Alcocer durante la campaña presidencial de 2022 y el comienzo del gobierno de Gustavo Petro, estuvo representada por la abogada María Soledad Morales. Alcocer, por su parte, acudió mediante un abogado que no aceptó una conciliación. Entérese: “Manel Grau me amenazó, por eso digo que es una banda criminal”: Eva Ferrer sobre amigo de Alcocer

¿En qué consiste la millonaria reclamación económica de Eva Ferrer?

La diligencia fue la tercera convocatoria de conciliación relacionada con el caso. Al no alcanzarse un acuerdo, la defensa de Eva Ferrer considera agotada esta etapa y contempla llevar el reclamo ante los juzgados civiles. El reclamo está relacionado, de acuerdo con la defensa de Ferrer, con labores de asesoría civil y comercial realizadas directamente para Alcocer durante la campaña presidencial y el periodo inicial del gobierno. Entre los servicios que menciona están la estrategia de publicidad, el manejo de agenda y el acompañamiento en viajes, incluido uno a Noruega. La reclamación también incluye los últimos meses de trabajo que no fueron pagados. Los acuerdos, contemplaban pagos tanto en euros como en pesos colombianos, la cifra reclamada supera los $640 millones. La controversia económica, sin embargo, no es el único frente que involucra a Ferrer y al antiguo entorno de la ex primera dama.

Los audios que llevaron el caso a la Fiscalía

En agosto de 2026 se conocieron grabaciones atribuidas a Eva Ferrer en las que hace señalamientos sobre dinero, contratación pública y personas cercanas a Alcocer. A partir de esas revelaciones, la Fiscalía abrió una indagación para establecer el alcance y la veracidad de las afirmaciones contenidas en los audios. En contexto: “Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción La investigación busca determinar si hubo irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y posibles influencias en procesos de contratación estatal. Hasta ahora, las afirmaciones contenidas en las grabaciones son materia de investigación.

La conciliación fallida del 14 de septiembre deja así abierto un camino judicial para el reclamo económico de Ferrer. Si su defensa presenta la demanda, serán los jueces civiles los encargados de determinar si existe la obligación de pagar los más de $640 millones reclamados y cuál sería su alcance. Este no es, sin embargo, el único frente en el que aparece mencionado el nombre de Ferrer. La Fiscalía también adelanta una indagación a partir de audios atribuidos a ella, en los que se habla de presuntos cobros y manejos de dinero, así como de supuestas gestiones para influir en la asignación de contratos en entidades del Estado. A esto se suma la denuncia presentada por Marcela Ulloa, exjefe de Comunicaciones Externas y Prensa de Ecopetrol, quien aseguró haber recibido presiones después de negarse a tramitar un patrocinio cercano a los $7.200 millones relacionado con proyectos de Ferrer y que posteriormente fue despedida. Siga leyendo: Nuevos audios sacuden a Ecopetrol: expresidente de Hocol señala presunta injerencia de Verónica Alcocer y Manel Grau

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