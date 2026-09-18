Eva Ferrer y Verónica Alcocer no lograron acuerdo por deuda de más de $640 millones por asesorías

La disputa entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer pasó a una nueva etapa después de que la audiencia de conciliación terminara sin acuerdo. La diligencia, realizada el 14 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, buscaba resolver el reclamo de Ferrer por más de $640 millones que, según su defensa, corresponden a servicios de asesoría que quedaron pendientes de pago.
A la audiencia fueron citados Ferrer, Alcocer y Manel Grau, uno de los catalanes cercanos a la ex primera dama, quien informó previamente que no asistiría y que tampoco tenía interés en participar en el trámite. Ferrer, quien hizo parte del círculo cercano de Alcocer durante la campaña presidencial de 2022 y el comienzo del gobierno de Gustavo Petro, estuvo representada por la abogada María Soledad Morales. Alcocer, por su parte, acudió mediante un abogado que no aceptó una conciliación.
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