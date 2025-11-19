x

Dolor en Tarazá por la muerte de un niño de 3 años en un deslizamiento de tierra

En el lugar hacen presencia las autoridades locales para evaluar la magnitud del evento en este asentamiento irregular del sector conocido como La Torre.

    Un niño de tres años murió en medio de un deslizamiento en Tarazá, Antioquia. FOTO: Dagran Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Hay consternación en el municipio de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, por la muerte de un niño de 3 años que quedó atrapado en un deslizamiento de tierra en un sector conocido como La Torre.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes, cuando las fuertes lluvias provocaron la inestabilidad del asentamiento y generaron el colapso parcial de varias viviendas, entre ellas la del menor, quien al parecer vivía con una pareja.

Se conoció que la familia logró salir del lugar con algunas lesiones, pero el menor fue rescatado minutos después y trasladado al hospital San Antonio de Tarazá, lugar donde infortunadamente llegó sin signos vitales.

El alcalde local, Yomer Álvarez, lamentó la tragedia y pidió a las autoridades municipales realizar una inspección profunda del sitio para evaluar los daños y activar los protocolos de atención para los damnificados.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) también se pronunció por el desastre y envió un abrazo solidario a las familias.

“Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó en el evento dos viviendas afectadas y dos adultos lesionados que se encuentran fuera de peligro”, se lee en un post de la entidad a través de X.

Se desconoce si hay más víctimas fatales en medio de esta tragedia que enluta no solo a los habitantes de La Torre, sino también al municipio de Tarazá, que en abril de 2022 vivió un evento similar en el sector La Culebrera, donde un deslizamiento causó la muerte de un hombre de 58 años.

La Gobernación de Antioquia reiteró la necesidad de que la población atienda a las recomendaciones vitales para mitigar los riesgos de emergencias graves. Estas incluyen asegurar los techos y tejas e identificar que no se presenten filtraciones; si se vive cerca de ríos o quebradas, observar y vigilar los niveles del caudal. Además, tener a la mano un kit de emergencia con suministros básicos e identifique las rutas de evacuación y puntos seguros.

