Vínculos, viajes y decisiones: así han sido las últimas apariciones de Verónica Alcocer en el Gobierno de Petro

La inclusión de la primera dama, Verónica Alcocer, en la llamada Lista Clinton —la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas— movió el tablero político y obligó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse dos veces sobre su relación personal y su rol en el Gobierno. La controversia encendió las preguntas: ¿qué vínculos mantiene Alcocer con la Casa de Nariño?, ¿qué gestiones realizó en estos años?, ¿y qué tan activa estuvo en el poder? Su nombre no aparece hoy en la contratación estatal y aquella intensa agenda diplomática que protagonizó al comienzo del Gobierno se ha ido reduciendo desde 2024. Sin embargo, sus vínculos, viajes y decisiones en el Ejecutivo siguen siendo examinados al detalle. Conozca más: ¿Verónica Alcocer se fue a buscar escampadero de lujo a Suecia?

Petro admite separación física y defiende a Alcocer tras la Lista Clinton

El primer mensaje del presidente Petro sobre el escándalo llegó el 25 de octubre, cuando respondió a Juan Manuel Galán criticando la intrusión de la OFAC en la política interna. Allí aseguró que la inclusión de Alcocer la “perjudicaba” y añadió que llevaban “años” separados físicamente. Un día después, el 26 de octubre, Petro volvió al tema. Esta vez respondió al empresario Fernán Martínez, quien lo acusó de usar a su esposa para obtener beneficios con recursos públicos. El mandatario insistió en que “ni un peso público había salido para ella” desde que están separados. Entérese: Denuncian a Petro por presunta falsedad en documento: dijo que Verónica Alcocer era su esposa y luego que están separados

Nombramientos cercanos: los Quessep y los primeros movimientos en 2022

Sobre este panorama, la Unidad de Datos de El Tiempo revisó sus últimas acciones en el Gobierno Petro para entender qué tan cerca ha estado Alcocer del poder presidencial en estos meses. Aunque Petro insiste en la separación física, en los documentos oficiales Alcocer sigue siendo su compañera permanente. Así figura en la declaración de conflicto de intereses de noviembre de 2024, donde además se indica que ella no representa conflictos para el presidente. En los primeros meses del Gobierno sí hubo movimientos asociados a su círculo cercano: -2022: Se notificó el nombramiento de Ligia Margarita Quessep Bitar como embajadora en Italia. Alcocer y Quessep se conocen desde el colegio femenino Nuestra Señora de las Mercedes de Sincelejo, Sucre. -2022: También en Sucre, Jorge Arturo Quessep Bitar fue nombrado director regional del DPS. -2023: Jaime Enrique Quessep Bitar asumió como agregado de la embajada en Costa Rica. Los tres nombramientos han sido señalados como casos de cercanía política y personal. Además lea: Los viajes de Verónica Alcocer como “diplomática”, a pesar de estar separada de Petro

Viajes diplomáticos de alto perfil, anulaciones y controversias

A lo largo de 2022 y 2023, Alcocer mantuvo una agenda internacional intensa: -Londres: funeral de la reina Isabel II y luego coronación de Carlos III. -Tokio: funeral del primer ministro Shinzo Abe. -Ciudad del Vaticano: encuentros con el Papa Francisco. -Nueva York: reunión con la primera dama de Panamá. -Italia: gira política por varias ciudades. Sin embargo, en abril de 2024 un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su designación como embajadora en misión especial ante el Vaticano, argumentando que podía generar “concentraciones indebidas de poder”. A pesar de ese fallo, Alcocer volvió al Vaticano en abril de 2025, esta vez junto a la entonces canciller Laura Sarabia, para asistir al funeral del papa Francisco.

Declaración Conflicto de Intereses del presidente respecto a su pareja.

Iniciativas y apariciones recientes bajo la Consejería de Reconciliación Nacional

En el último año, Alcocer ha sido vista en actividades ligadas a la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional: -Julio 2024: Participó en el proyecto “Colombia, despensa y cocina de tradición”, con talleres culinarios en los Montes de María (Ovejas y Los Palmitos), guiados por el chef sucreño Alex Quessep. -Diciembre 2024: Acompañó la ruta “Amor por mi tierra”, una iniciativa navideña que recorrió varias regiones del país. -Marzo 2025: Lideró una cooperación con la República Popular China, que donó más de 100 millones de pesos a hogares de ancianos en Mompox (Bolívar) y Planeta Rica (Córdoba). La Consejería ha aparecido de manera constante en contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia desde 2022, y está vinculada al nombramiento en julio de 2025 de Eva Ferrer Galceran —cercana a Alcocer desde la campaña presidencial— como asesora del Dapre. Le puede interesar: “Lo que pase en mi corazón es asunto mío”: Petro confirma que está separado de Verónica Alcocer, pero siguen casados

Visitas a cárceles, viajes al exterior y apariciones no oficiales

Además de las actividades públicas, Alcocer ha visitado varias cárceles del país en los últimos meses. Esos encuentros no hacen parte de la agenda oficial de ninguna consejería. Su presencia en Europa también llamó la atención. En redes sociales publicó una foto junto a su hijo Nicolás Alcocer Petro en Suecia y, durante la segunda mitad de 2024, se le vio en países como China y Egipto. Estos movimientos han alimentado dudas sobre una posible residencia intermitente fuera de la Casa de Nariño. La última aparición junto al presidente Petro data de noviembre de 2024, en un evento de apoyo a víctimas de violencia sexual. Antes de eso, solo habían sido vistos juntos en julio del mismo año, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

Bienes, contratos y su situación actual en el Estado