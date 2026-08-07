Verónica Alcocer ya llegó a Suecia: la recibió su amiga DJ Gunn Lundemo y negó acusaciones de corrupción

En medio del escándalo desatado por la revelación de audios de una de sus colaboradoras, Verónica Alcocer, quien fuera la primera dama durante la presidencia de Gustavo Petro, ya se encuentra en Suecia, donde fue recibida por su amiga la DJ y productora Gunn Lundemo. La exesposa del mandatario saliente aterrizó en el país europeo el jueves, 6 de agosto. Así lo relató el diario sueco Expressen, quien está censurado en Colombia tras haber revelado tiempo atrás la vida de lujo que tuvo Alcocer en una anterior estancia en esa nación.

Según lo constató el diario europeo, fue recibida por la DJ internacional Gunn Lundemo en el aeropuerto y Alcocer vestía “vaqueros, un jersey de color claro y una gorra”. La exprimera dama le mencionó a ese medio que estaba visitando a “su mejor amiga”. Lea también | “No corresponden a la realidad”: Alcocer respondió a las acusaciones hechas por su examiga Eva Ferrer “Eso no es cierto. Es una especulación”, es lo que respondió Alcocer al diario sueco cuando la abordaron sobre los audios revelados por la revista Semana en donde Eva Ferrer, una mujer que durante años integró el círculo de confianza de la exprimera dama la señaló por presunto manejo de dinero de la campaña, pagos irregulares y supuesta influencia en entidades del Estado.

Así fueron fotografiadas la DJ Gunn Lundemo y Verónica Alcocer en el aeropuerto de Suecia. Foto: diario Expressen

El diario Expressen también contó que una vez la expareja de Gustavo Petro salió del aeropuerto con su amiga, recibió un correo del abogado de Alcocer, Ricardo Gaviria Ramírez, quien afirmó que el motivo del viaje desde Colombia a Suecia fue por motivos personales y que una vez resueltos estos “regresará a Colombia de acuerdo con su itinerario”.

¿Qué acusaciones hay en contra de Verónica Alcocer?

Quien fuera la primera dama de Colombia en la administración saliente fue señalada por Eva Ferrer, catalana cercana al gobierno de Gustavo Petro y exasesora de comunicaciones de Alcocer, por el supuesto ingreso irregular de dinero a la campaña presidencial por parte del empresario, también catalán, Manuel Grau, quien le había entregado 2 millones de euros a Verónica.

Ferrer también hizo revelaciones en los audios conocidos por la revista Semana de la vida de lujo de Alcocer. “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales (...) Y que ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”, se escucha en uno de los audios conocidos. Sin embargo, una de las acusaciones más graves fue la de poner a nombre de sus primos algunas propiedades. “Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo”, destacó la mujer que señaló a la exprimera dama de presuntas entregas de dinero durante la campaña, supuestos testaferros, recursos públicos cuyo destino desconoce, pagos para operaciones digitales y ejercer influencia sobre algunas entidades del Estado. Siga leyendo | “Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción Preguntas y respuestas