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“No corresponden a la realidad”: Alcocer respondió a las acusaciones hechas por su examiga Eva Ferrer

En una carta enviada a la Fiscalía, negó las acusaciones en su contra, afirmó que nunca ha autorizado a terceros para actuar en su nombre y pidió que se investigue el contexto en el que surgieron las denuncias.

  • Eva Ferrer y Verónica Alcocer. Foto: redes sociales y Colprensa
    Eva Ferrer y Verónica Alcocer. Foto: redes sociales y Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Verónica Alcocer, quien hasta hace poco era la esposa del presidente Gustavo Petro, salió a responder al escándalo que la salpica desde el fin de semana, tras la divulgación de unos audios de quien fuera una de sus más cercanas amigas, Eva Ferrer. En una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la primera dama negó los señalamientos y aseguró que “las afirmaciones que pretenden atribuirme carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.

Ferrer, una ciudadana española nacionalizada colombiana durante el gobierno Petro, ocupó varios cargos en el Estado gracias a la cercanía que mantenía con Alcocer. La amistad entre ambas, sin embargo, terminó en 2023 por diferencias personales, al tiempo que también finalizaron los contratos que Ferrer tenía con el Gobierno.

Conozca: “Nos hizo mucho daño como familia”: exesposa de Petro habló de “humillaciones” de Verónica Alcocer

En los audios revelados por la revista Semana, Ferrer hace una serie de afirmaciones sobre el entorno de la entonces primera dama. Habla de presuntas entregas de dinero durante la campaña presidencial, supuestos testaferros, pagos para operaciones digitales y de la influencia que, según ella, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado.

Tras la publicación de esas grabaciones, Alcocer envió una carta a la Fiscalía en la que rechazó de manera categórica todas las acusaciones y manifestó su plena disposición para colaborar con la justicia en caso de que se abra una investigación.

En el documento, dice que, si la Fiscalía abre una actuación, está dispuesta a “colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento” que le formule esa entidad.

La exesposa de Petro no respondió de manera puntual a ninguno de los señalamientos hechos por Eva Ferrer. En cambio, se limitó a rechazar las acusaciones de forma general y aseguró que nunca ha autorizado a terceros para actuar en su nombre.

“Ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares”, escribió.

Según Alcocer, esa postura, de no meter mano en nombramientos, ha sido una posición constante por la preocupación de que “terceros pudieran invocar indebidamente mi nombre o una supuesta cercanía conmigo para realizar actuaciones completamente ajenas a mi voluntad”.

Entérese: Wilson Ruiz radicó tutela contra Petro por insubsistencia de Angie Rodríguez, ¿qué dijo?

En la carta también pidió que cualquier investigación tenga en cuenta el contexto en el que surgieron las denuncias, así como “los eventuales intereses personales o económicos y las motivaciones que razonablemente puedan estar asociadas” a quienes hicieron las afirmaciones.

Finalmente, reiteró que es la principal interesada en esclarecer los hechos y recuperar su buen nombre. “Reitero mi plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y mi confianza en que el esclarecimiento de estos hechos se realizará con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas, valoradas de manera objetiva, integral e imparcial”, concluyó.

Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Una de las acusaciones es el supuesto ingreso de recursos durante la campaña presidencial. Ferrer afirma que el empresario catalán Manel Grau habría entregado dos millones de euros (aproximadamente 7.155 millones de pesos colombianos al cambio actual) a Verónica Alcocer: “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña. Manel se los dio. Es que yo lo sé”.

En otro momento sostiene que recibió intimidaciones mientras reclamaba pagos pendientes y cuestiona por qué nunca le cancelaron el dinero que le adeudaban: “Yo sé que con otra persona, en España, cuando me han llegado aquí... Con matones, ¿vale? (...) La pregunta es eso. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?”.

Las grabaciones también incluyen afirmaciones sobre el estilo de vida de la primera dama y los gastos que, según Ferrer, asumía mensualmente, además de presuntos cobros por reuniones y actividades: “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales (...) Y que ganan pico por cada reunión que tenía. A mí me dijeron que cobraban 50.000 euros”. Sobre Alcocer, también afirma: “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le haga la ola”, declaró en los audios divulgados por la revista Semana.

Lea más: Primeras indagaciones por la costosa vida de Verónica Alcocer fuera del país: ¿la pagamos los colombianos?

Se refirió también a actividades supuestamente ilegales como poner a nombre de primos sus propiedades:

“Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un...’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, manifiesta la española.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Verónica Alcocer sobre las acusaciones de Eva Ferrer?
Verónica Alcocer rechazó todas las acusaciones hechas por Eva Ferrer y aseguró, mediante una carta enviada a la Fiscalía General de la Nación, que los señalamientos “carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”. Además, manifestó que colaborará con las autoridades si se adelanta una investigación.
¿Qué contiene la carta que Verónica Alcocer envió a la Fiscalía?
En la carta, Verónica Alcocer niega todas las acusaciones, afirma que nunca ha autorizado a terceros para actuar en su nombre y solicita que cualquier investigación tenga en cuenta el contexto en el que surgieron las denuncias y los posibles intereses de quienes las formularon.
¿Existe una investigación de la Fiscalía contra Verónica Alcocer?
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Verónica Alcocer manifestó que colaborará con la Fiscalía si se abre una investigación. La noticia no señala que exista una decisión judicial ni una declaración de responsabilidad en su contra.
¿Quién es Eva Ferrer y qué relación tenía con Verónica Alcocer?
Eva Ferrer es una ciudadana española nacionalizada colombiana que trabajó en diferentes entidades del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro. Durante varios años mantuvo una relación cercana con Verónica Alcocer, amistad que terminó en 2023, cuando también finalizaron sus contratos con el Gobierno.
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