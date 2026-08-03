“No corresponden a la realidad”: Alcocer respondió a las acusaciones hechas por su examiga Eva Ferrer

Verónica Alcocer, quien hasta hace poco era la esposa del presidente Gustavo Petro, salió a responder al escándalo que la salpica desde el fin de semana, tras la divulgación de unos audios de quien fuera una de sus más cercanas amigas, Eva Ferrer. En una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la primera dama negó los señalamientos y aseguró que “las afirmaciones que pretenden atribuirme carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.

Ferrer, una ciudadana española nacionalizada colombiana durante el gobierno Petro, ocupó varios cargos en el Estado gracias a la cercanía que mantenía con Alcocer. La amistad entre ambas, sin embargo, terminó en 2023 por diferencias personales, al tiempo que también finalizaron los contratos que Ferrer tenía con el Gobierno.

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En los audios revelados por la revista Semana, Ferrer hace una serie de afirmaciones sobre el entorno de la entonces primera dama. Habla de presuntas entregas de dinero durante la campaña presidencial, supuestos testaferros, pagos para operaciones digitales y de la influencia que, según ella, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado.

Tras la publicación de esas grabaciones, Alcocer envió una carta a la Fiscalía en la que rechazó de manera categórica todas las acusaciones y manifestó su plena disposición para colaborar con la justicia en caso de que se abra una investigación.

En el documento, dice que, si la Fiscalía abre una actuación, está dispuesta a “colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento” que le formule esa entidad.

La exesposa de Petro no respondió de manera puntual a ninguno de los señalamientos hechos por Eva Ferrer. En cambio, se limitó a rechazar las acusaciones de forma general y aseguró que nunca ha autorizado a terceros para actuar en su nombre.

“Ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares”, escribió.

Según Alcocer, esa postura, de no meter mano en nombramientos, ha sido una posición constante por la preocupación de que “terceros pudieran invocar indebidamente mi nombre o una supuesta cercanía conmigo para realizar actuaciones completamente ajenas a mi voluntad”.

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En la carta también pidió que cualquier investigación tenga en cuenta el contexto en el que surgieron las denuncias, así como “los eventuales intereses personales o económicos y las motivaciones que razonablemente puedan estar asociadas” a quienes hicieron las afirmaciones.