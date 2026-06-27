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José Manuel Restrepo liderará el empalme anticorrupción; Abelardo no irá a la Casa de Nariño hasta su posesión

Abelardo de la Espriella oficializó la primera tarea de su vicepresidente, quien liderará transición del gobierno saliente con el entrante en materia de combatir la corrupción.

  • Abelardo de la Espriella designó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, como el encargado del empalme anticorrupción. FOTO COLPRENSA
    Abelardo de la Espriella designó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, como el encargado del empalme anticorrupción. FOTO COLPRENSA
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha empezado a hacer anuncios de cara a lo que será su gobierno a partir del 7 de agosto, cuando se posesione como jefe de Estado durante los siguientes cuatro años. El último anuncio tiene que ver con la primera misión que le ha encargado a su vicepresidente, José Manuel Restrepo.

A través de un comunicado, De la Espriella confirmó que el economista, exministro de Hacienda, será el director del Empalme Anticorrupción y liderará la revisión integral del Estado durante la transición del gobierno.

El vicepresidente junto a su equipo deberán, según lo informado desde la campaña ganadora, “garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

Respecto a combatir la corrupción, durante la campaña, el abogado mencionó que tendría mano dura con quien abuse de los recursos del Estado y estableció dentro de su programa de gobierno una “limpieza institucional” y mencionó casos como Ecopetrol, siendo esta una de las empresas estatales con prioridad para eliminar malas gerencias.

Lea también: Los nombres que empiezan a sonar para el gabinete de Abelardo de la Espriella

También estableció en su plan de gobierno una creación de un bloque de búsqueda contra la corrupción, aludiendo a una unidad especial dirigida por el presidente que utilizará inteligencia, análisis financiero y policía judicial para perseguir a los corruptos.

Esta designación del vicepresidente como director del empalme anticorrupción se suma al ya anunciado nombramiento de Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado Rodrigo Lara Bonilla, como ministro del Interior.

Con la ya confirmada voluntad del presidente saliente, Gustavo Petro, para iniciar el empalme, se espera que esta transición comience a partir del próximo martes, 30 de junio.

En el mismo comunicado, De la Espriella confirmó que no asistirá a la Casa de Nariño hasta el 7 de agosto de este año cuando se haga su posesión. “El presidente electo reafirma que la lucha contra la corrupción será una prioridad desde el primer día de su gobierno”, enfatizó el mandatario electo.

Siga leyendo | “Acato las decisiones de los jueces”: Petro asegura que no frenará la transición de gobierno y garantizará el empalme

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