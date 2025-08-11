¿Qué viene para Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y la disputa por el liderazgo de la derecha en Colombia?

En medio del escenario preelectoral en Colombia, un intercambio de declaraciones entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella evidenció divisiones dentro del sector político de derecha.

De la Espriella publicó un video en el que proponía que la candidatura única se definiera según la intención de voto: si Dávila superaba sus cifras, él se sumaría a su campaña, y viceversa.

La periodista respondió que no contempla una alianza, argumentando que su trayectoria se ha enfocado en denunciar a personas involucradas en corrupción, mientras que De la Espriella, como abogado, ha defendido a figuras señaladas por delitos. “Yo creo en la unión para rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical. Pero toda mi vida como periodista he denunciado a los criminales y a los corruptos. Por eso no me uniría con quien los ha defendido y ha vivido de ellos. No se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab, para tratar de sacarlo en limpio”, escribió la periodista. Le puede interesar: Nicolás Petro asegura que chats revelados por Vicky Dávila son “montaje descarado”, pese a que están en la Fiscalía

Los señalamientos de Dávila contra la respuesta de De la Espriella

En sus declaraciones, Dávila reiteró que su negativa se basa en la “coherencia” y citó el caso del empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, como ejemplo de las defensas jurídicas que ha asumido De la Espriella. La precandidata afirmó que no se puede “estar en contra de Maduro y recibir pagos de su principal testaferro”, e insistió en que la oposición debe construir una alternativa política “con honorabilidad y principios inquebrantables”. “Yo creo en la unión para rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical. Sí, pero toda mi vida como periodista en mi profesión he denunciado a los criminales y a los corruptos, he luchado por la verdad. Tú, Abelardo, en tu profesión los has defendido, tenemos caminos distintos, no es personal, es un tema de coherencia y principios. Es que estamos hablando de la presidencia de la República, de Colombia, no de un concurso del todo vale para llegar”, afirmó Dávila en sus redes sociales.

De la Espriella respondió recordando la amistad de más de dos décadas que mantiene con Dávila y defendiendo su trayectoria profesional como abogado. Señaló que ha representado a múltiples personas en procesos judiciales y que siempre ha actuado dentro de la ley. “Defendí a tu esposo como abogado, así como a Alex Saab, Natalia Ponce de León, Rosa Elvira Cely y muchos más. Mi vida es pública y mi profesión, una vocación sagrada: soy defensor y siempre lo hago de frente. Con la misma ardentía lo hice en los tribunales y ahora lo hago en la arena política. No hay contra mí decisiones judiciales por mi trabajo como defensor, simple y sencillamente porque jamás violé la ley”, comentó el precandidato presidencial.