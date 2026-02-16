¿Alex Saab está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas? Lo que se sabe del señalado testaferro de Maduro

Desde su detención, el pasado 4 de febrero en Caracas, es un misterio el paradero del barranquillero Alex Saab. De hecho, cuando se anunció su captura ese día, varias versiones circularon confirmando que estaba en poder de las autoridades y otras desmintiendo dicho operativo, que se habría dado con la colaboración de Estados Unidos. Mientras tanto el régimen, de quién él era colaborador e incluso fue ministro de Industria y Producción Nacional –destituido por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro–, no se ha referido a su caso ni a su paradero, pero una versión de un exfiscal daría luces de lo que está sucediendo con el empresario barranquillero en Venezuela. Lea aquí: Justicia italiana impone pena superior a un año de prisión al barranquillero Álex Saab por lavado de dinero Y es que, de acuerdo con el exfiscal Zair Mundaray, Saab estaría bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la temida cárcel del Helicoide, en Caracas. Mundaray asegura que el otrora funcionario de Maduro y señalado por Estados Unidos como su testaferro, está recibiendo allí las visitas de su esposa, Camilla Fabri.

El exfiscal sostiene que, a diferencia de familiares de otros detenidos que esperan semanas para poder ingresar y ver a sus seres queridos, Fabri entra dos o hasta tres veces al día al Helicoide a entregarle alimentos y objetos personales a su esposo. Siga leyendo: Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, compró en 2019 una mansión en Italia con sueldo de vendedora “En Venezuela todo es tan opaco que ya han pasado 10 días desde que se filtró la detención de Alex Saab. Ningún ente oficial ha dicho nada al respecto, nadie sabe dónde está, pero Camilla Fabri va dos o tres veces al día con tratamiento VIP al Helicoide, decenas de personas me lo reportan, lleva paquetes, comida y enseres. Mientras familiares acampan y esperan semanas para poder ingresar a ver a sus seres queridos”, expresó Mundaray en su cuenta en X. La denuncia del exfiscal agrega además un dardo al Gobierno colombiano: “Y uno se pregunta: cuándo empezará la nueva campaña #FreeAlexSaab? Por cierto, la Cancillería de Colombia habrá pedido información sobre la desaparición forzada de su connacional. ¡No lo creo!”.

Desde el día de su detención, la familia y el entorno cercano del barranquillero han negado que este haya sido capturado y que esté recluido en El Helicoide. Su abogado, Luigi Giuliano, por ejemplo, indicó que se encontraba en su casa y con su familia en Caracas y, tras la denuncia del exfiscal Mundaray, cercanos a Saab le dijeron al diario El Tiempo que es falso que esté detenido en esa cárcel y que Saab solo “tomó la decisión de guardar silencio hasta que se estabilice el gobierno interino y la situación en Venezuela”. En el país vecino se especula que la captura del señalado testaferro de Maduro tendría que ver con su entrega al gobierno estadounidense, donde ya estuvo detenido por un proceso de conspiración para cometer lavado de dinero.

Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre de 2021 tras ser detenido en esa nación mientras hacía una escala durante un viaje a Irán como diplomático venezolano. Aunque inicialmente se le imputaron ocho cargos, siete fueron desestimados como parte de una garantía diplomática ofrecida a Cabo Verde para facilitar su extradición. Sin embargo, el cargo principal de conspiración para cometer lavado de dinero se mantuvo vigente durante todo su proceso de reclusión en Miami.