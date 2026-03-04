Deisy Guanaro, sobreviviente de reclutamiento, hoy es víctima de violencia intrafamiliar

La vida de Deisy Dorelly Guanaro ha estado marcada por más episodios de resistencia que de celebración. Cuando tenía 11 años fue reclutada por la guerrilla y pasó parte de su infancia en la selva, sometida a toda clase de abusos y violencias. Décadas después, ya en la arena política y convertida en candidata al Senado, vuelve a enfrentar el miedo, esta vez dentro de su propia casa.
La aspirante por el partido Verde Oxígeno denunció públicamente que es víctima de violencia intrafamiliar y de amenazas constantes contra ella y sus hijos menores de edad por parte de su expareja sentimental, de quien se separó hace tres años.
“He denunciado a mis grandes victimarios, esos criminales que hoy se esconden detrás del Partido Comunes. No me he quedado callada frente a quienes destruyeron mi infancia, y tampoco me voy a quedar callada ahora. Hoy también denuncio al padre de mis hijos”, escribió la mujer en sus redes sociales.
La situación tomó relevancia nacional tras la difusión de un video compartido por la periodista Diana Saray, en el que se observa a la expareja de Guanaro, Javier Gómez, irrumpiendo de forma violenta en su vivienda, agrediéndola y lanzando intimidaciones.