Encapuchados vandalizaron con pintura negra la sede de campaña de Katherine Miranda

La sede de campaña de Katherine Miranda amaneció este miércoles vandalizada con pintura negra. A través de sus redes sociales, la candidata al Senado denunció que su oficina en Chapinero, Bogotá, fue objeto de estos actos, que calificó como un intento de intimidación en medio del debate político que está a tan solo cuatro días de vivir sus elecciones legislativas.
“Así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas. “La democracia se defiende con argumentos, no con violencia”, expresó la aspirante, quien rechazó lo ocurrido y pidió garantías para el ejercicio democrático.