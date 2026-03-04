Encapuchados vandalizaron con pintura negra la sede de campaña de Katherine Miranda

La sede de campaña de Katherine Miranda amaneció este miércoles vandalizada con pintura negra. A través de sus redes sociales, la candidata al Senado denunció que su oficina en Chapinero, Bogotá, fue objeto de estos actos, que calificó como un intento de intimidación en medio del debate político que está a tan solo cuatro días de vivir sus elecciones legislativas. “Así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas. “La democracia se defiende con argumentos, no con violencia”, expresó la aspirante, quien rechazó lo ocurrido y pidió garantías para el ejercicio democrático.

La información conocida es que encapuchados llegaron a la sede de campaña de Miranda, que está ubicada en la carrera séptima con 53, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Lea también: Los 5 “guardianes” de las elecciones que desmienten la narrativa de fraude de Petro La candidata de la Alianza Verde ha sido un contrapeso fuerte en el Congreso a la bancada del Gobierno Nacional. Además, ha sido muy crítica con el manejo del presidente Gustavo Petro y, por medio de denuncias de control político, ha puesto el ojo en varios escándalos que empañan este mandato en Casa de Nariño. Una de sus críticas más duras ha sido en cuanto al manejo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en esta cartera. Es más, Miranda fue quien denunció que, mientras el sistema de salud vive momentos de crisis por la insuficiencia de recursos, desde este Ministerio se habrían hecho presuntos favorecimientos a la familia de Jaramillo. En contexto: Familia del ministro de Salud ha recibido $3.000 millones en contratos con el Gobierno, según denuncia Según denunció Miranda, familiares de Jaramillo han recibido más de $3.000 millones en contratos y cargos públicos desde la llegada de Petro al poder. Los carteles y pintaron de negro el cartel de la candidata. A través de redes sociales, las reacciones de rechazo no se hicieron esperar.

Las denuncias en redes sociales

Por su parte, la candidata a la Cámara por Antioquia, Hanna Escobar, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) y aseguró que “No tengo pruebas pero tampoco dudas de que esto lo hicieron los de la “Política del Amor” militantes y fieles discípulos del Pacto Histórico, su mesías Gustavo Petro y sus divino enviado Cepeda”. También, estableció que Colombia “no está a salvo con este gobierno” y que, según a su juicio, en los últimos años se escaló la violencia como “forma de chantaje ante la mirada de autoridades pasivas y complacientes”.