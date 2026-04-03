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Víctimas de las Farc le piden a la JEP expulsar a alias Yako, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

La Federación de Víctimas de las Farc (FEVCOL) le envió una solicitud formal a la Jurisdicción para expulsar y enviar el caso de Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, a la justicia ordinaria.

  • La Fiscalía reveló que alias “Yako” fue clave en la organización del atentado contra Miguel Uribe. FOTO: Cortesía
    La Fiscalía reveló que alias “Yako” fue clave en la organización del atentado contra Miguel Uribe. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
03 de abril de 2026
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En un documento de nueve páginas, la Federación de Víctimas de las Farc (FEVCOL) le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expulsión de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, del sistema de justicia transicional.

La petición viene días después de que la Fiscalía señalara a Téllez, presuntamente vinculado a la Segunda Marquetalia, como una de las piezas claves en el magnicidio del exprecandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con las investigaciones adelantas sobre el crimen, “Yako” habría participado en la planeación, coordinación y financiación del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025.

Contexto: ¿Por qué alias Yako, implicado en magnicidio de Miguel Uribe, sigue con beneficios en la JEP?

En la solicitud formal enviada a la JEP, la organización de víctimas señala que el presunto implicado en el crimen “ha incurrido en un incumplimiento grave, reiterado y estructural del régimen de condicionalidad que rige su permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

“Yako” es uno de los desmovilizados de las Farc y, tras el Acuerdo de Paz, fue admitido por la JEP. En la Sala de Amnistía del sistema de justicia transicional fue donde se le concedió el beneficio de libertad condicional por dos condenas vigentes: una de 28 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego, y otra de 51 meses por tentativa de extorsión.

A pesar de los hallazgos recién compartidos por la Fiscalía y de otra serie de incumplimientos de Téllez venía realizando a las condiciones para su permanencia en la JEP, el exintegrante de las Farc continúa vinculado a la Jurisdicción.

Esos incumplimientos datan, al menos, desde 2022, cuando una magistrada auxiliar intentó comunicarse con él sin éxito alguno, episodio que se repitió en 2025, un mes después del atentado contra Uribe Turbay.

A eso es a lo que se refiere FEVCOL cuando en su solicitud asegura que esto “no se trata de una infracción aislada o meramente formal, sino de una conducta que evidencia una desvinculación material del sistema transicional, manifestada en la incomparecencia ante la jurisdicción, la imposibilidad de ejercer control judicial efectivo, su presunta reincidencia en actividades delictivas y su eventual integración a estructuras armadas ilegales posteriores al Acuerdo Final”.

Por estos motivos, la Federación le pide a la JEP la suspensión inmediata de todos los beneficios, una orden de captura preventiva y la remisión del caso de alias “Yako” a la justicia ordinaria.

Vale la pena aclarar que algunos de los deberes que tienen los comparecientes de la JEP son abstenerse de cometer nuevos delitos y la dejación de armas.

¿Qué papel jugó alias “Yako” en el magnicidio de Miguel Uribe?

La Fiscalía asegura que a principios de 2025 “Yako” tuvo contacto con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien fue uno de los enlaces con los autores materiales e intelectuales del crimen.

En su testimonio, “El Viejo” -quien ya fue condenado a 22 años de prisión- aseguró que fue Téllez quien lo contactó y lo vinculó con la operación. Debido a esto, las autoridades consideran que “Yako” tuvo un rol central en el delito que terminó con la muerte del exsenador, quien finalmente falleció el 11 de agosto de 2025.

“Yako” tiene una orden de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y la recompensa por información sobre su paradero es de 500 millones de pesos.

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