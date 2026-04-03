Víctimas de las Farc le piden a la JEP expulsar a alias Yako, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

En un documento de nueve páginas, la Federación de Víctimas de las Farc (FEVCOL) le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expulsión de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, del sistema de justicia transicional.

La petición viene días después de que la Fiscalía señalara a Téllez, presuntamente vinculado a la Segunda Marquetalia, como una de las piezas claves en el magnicidio del exprecandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con las investigaciones adelantas sobre el crimen, “Yako” habría participado en la planeación, coordinación y financiación del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025.

Contexto: ¿Por qué alias Yako, implicado en magnicidio de Miguel Uribe, sigue con beneficios en la JEP?

En la solicitud formal enviada a la JEP, la organización de víctimas señala que el presunto implicado en el crimen “ha incurrido en un incumplimiento grave, reiterado y estructural del régimen de condicionalidad que rige su permanencia en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

“Yako” es uno de los desmovilizados de las Farc y, tras el Acuerdo de Paz, fue admitido por la JEP. En la Sala de Amnistía del sistema de justicia transicional fue donde se le concedió el beneficio de libertad condicional por dos condenas vigentes: una de 28 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego, y otra de 51 meses por tentativa de extorsión.

A pesar de los hallazgos recién compartidos por la Fiscalía y de otra serie de incumplimientos de Téllez venía realizando a las condiciones para su permanencia en la JEP, el exintegrante de las Farc continúa vinculado a la Jurisdicción.