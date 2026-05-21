Así cayó Valentina Mor: la influencer señalada de drogar y robar a extranjeros en Medellín

Una influenciadora conocida como Valentina Mor, a quien las autoridades le seguían la pista desde hace varios meses, fue nuevamente capturada por presuntamente drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en Medellín. El operativo, cuyos resultados fueron informados este jueves, fue realizado por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Laureles, en donde irrumpieron en una vivienda en la que vivía la creadora de contenido. Le puede interesar: Extraña desaparición de un europeo en Ituango: ¿por qué dicen que estaba en el corregimiento El Aro? A la mujer las autoridades la investigaban por estar presuntamente asociada a varios hurtos cometidos a turistas tanto en Medellín como en Cartagena. El caso más sensible ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una patrulla de la Policía sorprendió a la influenciadora portando los documentos de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, sostuvo que las autoridades tendrían material probatorio que apunta a que la mujer usaba sustancias tóxicas para poner en un estado de indefensión a sus víctimas. “Esta es la misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo y que hasta fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable que fue capturado hace unos días”, añadió el secretario. Lea también: Hallan muerta a mujer gringa dentro de una vivienda de Envigado: estaba desaparecida hace dos semanas El funcionario apuntó que, durante el operativo llevado a cabo en Laureles en una vivienda arrendada a través de un aplicativo de rentas cortas, fueron encontrados elementos que muy posiblemente habrían sido hurtados a extranjeros.