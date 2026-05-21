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Así cayó Valentina Mor: la influencer señalada de drogar y robar a extranjeros en Medellín

La influenciadora incluso habría sido sorprendida en un operativo realizado a un extraditable. Fue detenida con dinero en efectivo y unas gafas que presuntamente fueron robadas.

  • La influencer conocida como Valentina Mor fue capturada en un operativo realizado en una casa del barrio Laureles de Medellín. FOTO: Cortesía
    La influencer conocida como Valentina Mor fue capturada en un operativo realizado en una casa del barrio Laureles de Medellín. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Una influenciadora conocida como Valentina Mor, a quien las autoridades le seguían la pista desde hace varios meses, fue nuevamente capturada por presuntamente drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en Medellín.

El operativo, cuyos resultados fueron informados este jueves, fue realizado por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Laureles, en donde irrumpieron en una vivienda en la que vivía la creadora de contenido.

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A la mujer las autoridades la investigaban por estar presuntamente asociada a varios hurtos cometidos a turistas tanto en Medellín como en Cartagena.

El caso más sensible ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una patrulla de la Policía sorprendió a la influenciadora portando los documentos de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, sostuvo que las autoridades tendrían material probatorio que apunta a que la mujer usaba sustancias tóxicas para poner en un estado de indefensión a sus víctimas.

“Esta es la misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo y que hasta fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable que fue capturado hace unos días”, añadió el secretario.

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El funcionario apuntó que, durante el operativo llevado a cabo en Laureles en una vivienda arrendada a través de un aplicativo de rentas cortas, fueron encontrados elementos que muy posiblemente habrían sido hurtados a extranjeros.

Según precisó la Policía, entre estos elementos estaría un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, gafas y relojes de varias marcas.

Se presume que las gafas encontradas serían precisamente una de las que habrían sido reportadas como robadas por una víctima.

Valentina Mor, identificada como Valentina Velásquez, ya había sido capturada a comienzos de este mes tras ser relacionada con el hurto a un ciudadano extranjero en el barrio Colón, en el que la víctima denunció movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.

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Velásquez fue interceptada mientras se movilizaba en un vehículo con otros dos hombres, que al parecer se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente, la influenciadora quedó en libertad, pero las autoridades la mantuvieron bajo vigilancia y pudieron volver a ponerla tras las rejas.

La Policía añadió que la mujer ya fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas será presentada ante un juez.

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