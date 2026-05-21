Así cayó Valentina Mor: la influencer señalada de drogar y robar a extranjeros en Medellín

Una influenciadora conocida como Valentina Mor, a quien las autoridades le seguían la pista desde hace varios meses, fue nuevamente capturada por presuntamente drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en Medellín.
El operativo, cuyos resultados fueron informados este jueves, fue realizado por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Laureles, en donde irrumpieron en una vivienda en la que vivía la creadora de contenido.
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A la mujer las autoridades la investigaban por estar presuntamente asociada a varios hurtos cometidos a turistas tanto en Medellín como en Cartagena.
El caso más sensible ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una patrulla de la Policía sorprendió a la influenciadora portando los documentos de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo.