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Paul Magnier es el ganador de la etapa 18 del Giro de Italia; Egan Bernal fue el mejor colombiano

La clasificación general se mantiene con el liderato de Jonas Vingegaard, quien fue otro de los animadores de la fracción de este jueves.

  • El corredor Paul Magnier fue el ganador, al sprint de la etapa 18 del Giro de Italia. El mejor colombiano fue Egan Bernal. FOTO PANTALLAZO
    El corredor Paul Magnier fue el ganador, al sprint de la etapa 18 del Giro de Italia. El mejor colombiano fue Egan Bernal. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El corredor Paul Magnier ganó la etapa 18 del Giro de Italia, mientras que el líder Jonas Vingegaard se defendió en la fracción y se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

El mejor colombiano de la jornada fue Egan Bernal, quien se mantuvo en el grupo de la parte de adelante, en una fracción que terminó en sprint para beneficio de los velocistas en busca de la meta.

Paul Magnier logró la victoria al sprint superando a Edoardo Zambanini y Jonathan Milan, quien en la última curva se abrió un poco, lo que le quitó opciones para poder quedarse con el triunfo.

Este viernes será una etapa con montaña.

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