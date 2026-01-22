El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca

En redes sociales se hizo viral un video de 2012 en el que aparecen un grupo de indígenas en confrontación física con soldados del Ejército. En la grabación del portal Nariño Noticias se ve a Luis Alfredo Acosta Zapata, líder de la Guardia Indígena, diciéndole a un soldado que si “¿no le da vergüenza estar disparándole a inocentes? ¿no le da vergüenza defender un territorio que no le pertenece? ¿no le da vergüenza ser soldado?”, le dice frente a frente. El fragmento del video, que dura 38 segundos, también muestra a los indígenas rodeando a los soldados que están sentados en el piso de tierra. Varios de ellos fueron arrastrados, empujados y golpeados. Según ese medio local, los soldados hicieron disparos al aire para disuadir a los indígenas que reaccionaron tirándoles piedras y palos, pero no hubo heridos.



Las fotografías de William Martínez (AP) y Luis Robayo (AFP) son impresionantes pues se ve el sufrimiento de los soldados en medio del linchamiento.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

EL COLOMBIANO buscó al ministro Acosta para incluir su versión sobre estos hechos, pero no ha respondido. Desde que se conoció su nombramiento hace un par de días ha generado polémica su perfil, no porque sea indígena o líder de la Guardia Indígena, sino porque no cumple los requisitos para ocupar ese cargo: es bachiller y no tiene experiencia en el sector público. En su experiencia profesional únicamente acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC). En su paso por la ONIC, Acosta participó en varias manifestaciones de la Minga a nivel nacional; y también hizo parte del grupo de búsqueda de los 4 niños que desaparecieron en la selva de Guaviare tras un accidente aéreo. Lea aquí: Nexos entre el Gobierno y la U. San José detrás de títulos exprés de la secretaria de Petro En cuanto a las críticas, la congresista Katherine Miranda aseguró que el nombramiento de Acosta no sería inclusión, sino “desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”, y agregó que “un ministerio no se improvisa”. Y es que el Ministerio de la Igualdad es una de las carteras con más problemas actualmente. Para Miranda y otros sectores de la opinión política y ciudadana, la falta de experiencia de Acosta en el sector público es un error garrafal. Para hacer un recuento corto sobre el ministerio: su continuidad está en veremos; la ejecución del presupuesto es casi nula; hay demandas en su contra por faltas de pagos y denuncias por presunto acoso y maltrato laboral en los pasillos de la entidad, además de presuntos actos de corrupción. Lea también: MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones Bloque de preguntas y respuestas