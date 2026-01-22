x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca

Ocurrió en 2012, en en el municipio de Toribío, Cauca. Luis Alfredo Acosta aparece increpando a un soldado y según registros fotográfícos golpearon a varios.

  • La comunidad, liderada por Acosta, agredió y expulsó a los soldados que estaban en la zona haciendo un operativo contra la guerrilla de las Farc en 2012. Foto: Getty Images
    La comunidad, liderada por Acosta, agredió y expulsó a los soldados que estaban en la zona haciendo un operativo contra la guerrilla de las Farc en 2012. Foto: Getty Images
  • Foto: Getty Images
    Foto: Getty Images
  • Foto: Getty Images
    Foto: Getty Images
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En redes sociales se hizo viral un video de 2012 en el que aparecen un grupo de indígenas en confrontación física con soldados del Ejército. En la grabación del portal Nariño Noticias se ve a Luis Alfredo Acosta Zapata, líder de la Guardia Indígena, diciéndole a un soldado que si “¿no le da vergüenza estar disparándole a inocentes? ¿no le da vergüenza defender un territorio que no le pertenece? ¿no le da vergüenza ser soldado?”, le dice frente a frente.

El fragmento del video, que dura 38 segundos, también muestra a los indígenas rodeando a los soldados que están sentados en el piso de tierra. Varios de ellos fueron arrastrados, empujados y golpeados. Según ese medio local, los soldados hicieron disparos al aire para disuadir a los indígenas que reaccionaron tirándoles piedras y palos, pero no hubo heridos.

Además del video y la imagen viral, este diario encontró registros de ese enfrentamiento en varios portales, pero se destaca un reportaje del medio National Post titulado “El momento en que los indígenas nasa arrastran a los soldados colombianos desde la cima de una colina”.

Le recomendamos leer: Nuevo ministro de Igualdad será Alfredo Acosta, líder de la guardia indígena: es bachiller y sin experiencia en lo público


Las fotografías de William Martínez (AP) y Luis Robayo (AFP) son impresionantes pues se ve el sufrimiento de los soldados en medio del linchamiento.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Otros medios dicen que los soldados estaban en medio de un operativo contra la entonces guerrilla de las Farc en esa zona, pero que Acosta fue quien motivó a maltratar y expulsar al Ejército.

Para ese entonces, si bien la guerrilla de las Farc empezaba una etapa temprana de negociación con el gobierno Santos, en el territorio se mantenían los enfrentamientos con la fuerza pública.

Le puede interesar: A Petro no le dura su mano derecha en Presidencia y ya va por el sexto: líos y polémicas de los directores del Dapre

La zona alrededor de Toribío en ese entonces, y aún hoy, es uno de los puntos críticos del conflicto armado, sobre todo porque es uno de los corredores desde donde sale la cocaína de los laboratorios que tienen los grupos armados en el departamento del Cauca.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

¿Quién es el nuevo ministro de Igualdad?


EL COLOMBIANO buscó al ministro Acosta para incluir su versión sobre estos hechos, pero no ha respondido. Desde que se conoció su nombramiento hace un par de días ha generado polémica su perfil, no porque sea indígena o líder de la Guardia Indígena, sino porque no cumple los requisitos para ocupar ese cargo: es bachiller y no tiene experiencia en el sector público.

En su experiencia profesional únicamente acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC).

En su paso por la ONIC, Acosta participó en varias manifestaciones de la Minga a nivel nacional; y también hizo parte del grupo de búsqueda de los 4 niños que desaparecieron en la selva de Guaviare tras un accidente aéreo.

Lea aquí: Nexos entre el Gobierno y la U. San José detrás de títulos exprés de la secretaria de Petro

En cuanto a las críticas, la congresista Katherine Miranda aseguró que el nombramiento de Acosta no sería inclusión, sino “desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”, y agregó que “un ministerio no se improvisa”.

Y es que el Ministerio de la Igualdad es una de las carteras con más problemas actualmente. Para Miranda y otros sectores de la opinión política y ciudadana, la falta de experiencia de Acosta en el sector público es un error garrafal.

Para hacer un recuento corto sobre el ministerio: su continuidad está en veremos; la ejecución del presupuesto es casi nula; hay demandas en su contra por faltas de pagos y denuncias por presunto acoso y maltrato laboral en los pasillos de la entidad, además de presuntos actos de corrupción.

Lea también: MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué es polémico el nombramiento de Alfredo Acosta?
Por su falta de experiencia en cargos públicos y un video de 2012 donde confrontó a soldados en el Cauca.
¿Cuál es la trayectoria de Alfredo Acosta?
Fue coordinador de la ONIC durante 14 años y participó en la Minga y en rescates de niños desaparecidos.
¿Qué desafíos enfrenta el Ministerio de la Igualdad?
Problemas de presupuesto, denuncias internas, presuntos actos de corrupción y continuidad incierta del ministerio.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida