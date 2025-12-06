Video | Con empujones y fuertes jalones de cabello, mujeres protagonizaron riña en el show de Grupo Firme en Bogotá

En la noche de este viernes 5 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue escenario del ‘Festival Órale Wey’, un evento que reunió a diferentes artistas como Grupo Firme, Gabi Ballesteros y Yeison Jiménez.
Sin embargo, la jornada de música popular y regional mexicana fue interrumpida por un fuerte altercado en medio del público que no tardó en volverse viral en redes sociales durante las últimas horas.