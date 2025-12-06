Video | Con empujones y fuertes jalones de cabello, mujeres protagonizaron riña en el show de Grupo Firme en Bogotá

En la noche de este viernes 5 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue escenario del ‘Festival Órale Wey’, un evento que reunió a diferentes artistas como Grupo Firme, Gabi Ballesteros y Yeison Jiménez. Le puede interesar: Hermana y madre de Falcao García fueron víctimas de un intento de robo en la vía Chía-Bogotá: “Con pistola en mano” Sin embargo, la jornada de música popular y regional mexicana fue interrumpida por un fuerte altercado en medio del público que no tardó en volverse viral en redes sociales durante las últimas horas.

Momentos después de la pelea de las mujeres en medio del concierto. FOTO: Captura video de redes sociales @PasaenBogota

Disturbios en pleno espectáculo, ¿qué fue lo que pasó?

La confrontación, capturada en video y ampliamente difundida, se desarrolló entre varias asistentes. Mientras el espectáculo avanzaba, se desató un enfrentamiento que concentró la atención de todos los presentes. El registro audiovisual evidenció a las mujeres intercambiando lo que serían insultos, junto con manotazos y fuertes jalones de cabello, ante la sorpresa generalizada del público.

Aunque algunas personas intentaron intervenir para separarlas y calmar la situación, otras optaron por grabar el incidente, lo que impulsó su rápida propagación en plataformas digitales. Hasta el momento, se desconoce si las implicadas fueron retiradas del estadio o si hubo algún tipo de intervención por parte de las autoridades competentes. Además, no se conocen las razones de la pelea. El video continúa circulando por las diferentes plataformas digitales en el país, alimentando un debate sobre las normas de convivencia en espectáculos de gran afluencia, sobre todo de este generó, según los comentarios en redes.

Críticas en redes sociales

La divulgación del video generó una intensa oleada de reacciones y críticas entre los internautas, quienes cuestionaron el comportamiento observado durante el festival. “Porque estos shows solo se ven en música popular, reggaeton y cualquier vaina que no sea un género foráneo¿? Por no decir Metal. Luego se ofenden cuando uno es elitista, pero con toda la razón”, “Cosas que nunca pasan en un evento de techno y siempre en fiestas agropecuarias” y, “Los empresarios de alto riesgo en su hábitat”, fueron algunos de los comentarios.