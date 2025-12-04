Qué es Lista Clinton, Misógino y Magnicidio: las palabras o términos más buscados en Google en Colombia en 2025

El 2025 en Colombia se tradujo en una serie de búsquedas en Google que trazaron un mapa interesante de las inquietudes, desafíos, acontecimientos y curiosidades que ocurrieron en el país durante el transcurso del año. Le puede interesar: Estas fueron las personas fallecidas en 2025 que más buscaron los colombianos en Google En medio del listado del “Año 2025 en Búsquedas”, Google afirmó que más que simples palabras clave, estos términos representan los picos informativos que mantuvieron a la nación consultando la pantalla a través de los diferentes dispositivos. Desde Google aclararon que estas consultas “experimentaron el mayor aumento de tráfico entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025”, lo que permite identificar los nombres que definieron de manera única el interés público del año.

La encrucijada política y económica

Los términos más buscados revelaron una mezcla de temas históricos y la agenda actual del país. El concepto de la “Lista Clinton” resurgió en el foco público, llevando a miles de colombianos a refrescar su memoria sobre la herramienta de sanción estadounidense contra el lavado de activos y sus implicaciones para empresas y personas. Todo por la inclusión del presidente Gustavo Petro en ella, luego de los continuos enfrentamientos contra el gobierno de EE. UU., y el presidente Donald Trump, por la situación en Gaza y la política antidrogas, por la lucha contra el narcotráfico. La palabra Bre-B, también fue una de las más buscadas, siendo este el sistema de pagos inmediatos interoperable de Colombia, que permite transferencias de dinero en segundos entre diferentes entidades financieras y billeteras digitales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En el ámbito cívico, la Consulta Popular se posicionó como un término de interés masivo. Las búsquedas se centraron en entender el mecanismo de participación ciudadana y las iniciativas que lo impulsaron, evidenciando el debate sobre la toma de decisiones directas. A nivel internacional, el país mantuvo un ojo en la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Las consultas buscaban entender la relevancia del organismo regional y las posturas de Colombia dentro de la integración latinoamericana. La palabra Magnicidio también estuvo en tendencia, en parte por la conmemoración de fechas sensibles y por el análisis de eventos políticos históricos que definieron el país. Como fue el asesinato del precandidato Miguel Uribe el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

La salud pública y los fenómenos sociales

La salud pública generó una ola de consultas preventivas. La preocupación por la Fiebre amarilla llevó a la ciudadanía a buscar información sobre síntomas, zonas de riesgo y, crucialmente, la disponibilidad de la vacuna, mientras las autoridades sanitarias mantenían la vigilancia. Los términos sociales, por su parte, se enfocaron en la comprensión de conceptos. Misógino fue un término clave en las tendencias, ligado a discusiones sobre género y el tratamiento de la mujer en el espacio público y digital. De igual forma, Gentrificación se disparó en las búsquedas, impulsada por el análisis de cómo el cambio de uso y el aumento de precios en barrios centrales impactan la vida de sus habitantes originales.

Lo raro y nuevo en la ciencia y cultura