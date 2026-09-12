Video | Con la “pinta” de Maduro, el narco Eugenio Montoya llegó a Colombia deportado de Estados Unidos

La pista de aterrizaje en el aeropuerto El Dorado en Bogotá marcó el fin de la travesía judicial de Eugenio Montoya Sánchez en Estados Unidos y el comienzo de un nuevo capítulo con las autoridades colombianas para pagar por sus delitos. El narcotraficante, hermano de Diego León Montoya, alias Don Diego, llegó a la capital este viernes 11 de septiembre tras ser deportado de suelo estadounidense, lugar donde cumplió una pena de 19 años de cárcel por conspirar para el tráfico de drogas e incurrir en obstrucción a la justicia. Le puede interesar: Laura Sarabia se quedó sin preacuerdo con Fiscalía tras no aceptar cargos por caso Marelbys: irá a imputación Tras desembarcar —curiosamente con el mismo conjunto Nike que tenía Nicolás Maduro cuando fue capturado—, Eugenio fue entregado de inmediato a la Policía Nacional y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para encarar sus procesos pendientes en Colombia, debido a que en su contra pesa una notificación de búsqueda internacional activa.

Así llegó Eugenio Montoya Sánchez de Estados Unidos, con la misma ropa que tenía Maduro cuando lo capturaron. FOTO: Migración Colombia y cortesía

El reporte oficial y los requerimientos pendientes en Colombia

A través de su sitio web oficial, la autoridad migratoria colombiana detalló por medio de un comunicado los pormenores y detalles de la diligencia de recepción del narcotraficante en Colombia desde Estados Unidos. “Migración Colombia recibió y dejó a disposición de la Policía Nacional y la DIJIN a Eugenio Montoya Sánchez, reconocido cabecilla del extinto cartel del Norte del Valle, quien cuenta con Circular Roja de Interpol por delitos asociados a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y falsedad en documento público”, detallaron. Aunque la pena impuesta originalmente en suelo norteamericano alcanzaba los 30 años de prisión, Montoya obtuvo un beneficio de reducción de 11 años de condena, lo que derivó en su salida anticipada en 2026. Su extradición desde Colombia se había consumado el 16 de junio de 2008.

“Montoya Sánchez llegó en calidad de deportado desde Estados Unidos después de pagar una condena de 19 años. Había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión y obtuvo una salida anticipada en 2026, con una reducción de 11 años de la pena”, añadió la entidad en el comunicado. Respecto al operativo coordinado, el director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, declaró que “esta entrega es resultado de la cooperación efectiva entre Colombia y Estados Unidos y del trabajo articulado de Migración Colombia con la Policía Nacional y la Dijín”.

El rol en el mundo criminal de Montoya

Conocido en la estructura ilegal con el alias de Don Hugo, Eugenio Montoya fue capturado en enero de 2007 por las autoridades colombianas en El Dovio, municipio ubicado a 200 kilómetros al oeste de Bogotá y considerado bastión de la organización. A su grupo criminal se le atribuyó el envío de entre el 60% y el 80% de la cocaína ingresada a Estados Unidos desde 1998. Su rol central consistía en la administración financiera y la vigilancia del efectivo oculto. La red mantenía reservas de entre 18 y 20 millones de dólares en efectivo en varios puntos del país bajo su custodia.

El aterrizaje en Bogotá cerró casi dos décadas de reclusión para Eugenio Montoya Sánchez en Estados Unidos, pero abrió de inmediato un nuevo expediente judicial en su país natal. FOTO: Migración Colombia

Dichos fondos eran destinados a montar laboratorios de procesamiento de cocaína, financiar la logística de transporte del estupefaciente, pagar a los esquemas de seguridad y lavar el dinero de su hermano, alias Don Diego. La acusación judicial en Florida, radicada en septiembre de 2003, sufrió modificaciones en enero de 2004 y abril de 2005 para anexar más implicados. El comunicado institucional concluyó que “el control migratorio efectivo y la cooperación internacional son elementos clave para la recuperación de la seguridad, prioridad de la Patria Milagro”. También le puede interesar: De la Espriella da una semana a MinDefensa y MinJusticia para lograr el sometimiento de ‘Pinocho’, jefe de las ACSN Bloque de preguntas y respuestas