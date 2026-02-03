Dramático rescate: hombre casi se ahoga en parqueadero inundado por las lluvias en Bogotá

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá provocaron una grave emergencia en el parqueadero subterráneo de un edificio ubicado en el barrio Andes Norte, en la localidad de Barrios Unidos, donde un hombre estuvo a punto de morir ahogado tras quedar atrapado dentro de su vehículo.
El hecho ocurrió en la madrugada de este martes 3 de febrero, cuando el agua ingresó de forma repentina al sótano del inmueble, alcanzando en pocos minutos un nivel crítico.
Al menos dos personas que se movilizaban en sus vehículos intentaron salir del parqueadero, pero la fuerza de la corriente les impidió abrir las puertas, dejándolos atrapados en medio de la inundación.