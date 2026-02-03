“El trabajo ya comenzó”: así describe Laura Dogu, enviada de EE. UU., el inicio de su tarea en Venezuela

En un video que se publicó en la cuenta oficial de la Embajada de los EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, la nueva jefa diplomática de Estados Unidos en Caracas, aseguró que, durante su paso por el país vecino “vamos a ejecutar el plan de tres fases”.
En un movimiento que redefine la dinámica geopolítica de la región, Laura Dogu asumió formalmente sus funciones en la capital venezolana. La experimentada diplomática, designada por la administración del presidente Donald Trump, llega con el mandato de ejecutar un plan de estabilización integral y reactivación económica tras la reciente reapertura de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Ayer Dogu tuvo una reunión con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, en la que reiteró que conversó con ambos de “las tres fases que el secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”.