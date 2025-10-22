Otra más: Fuerza Naval de EE. UU. destruyó otra narcolancha en aguas del Pacífico este miércoles; dejó tres muertos

Fuerzas militares estadounidenses destruyeron otro supuesto barco del narcotráfico en aguas del Pacífico en la noche de este miércoles 22 de octubre, con un saldo de tres muertos, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. “Una vez más, los terroristas ahora muertos estaban involucrados en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, dijo Hegseth en X. Le puede interesar: Video | Avioneta se estrelló en medio de un fallido despegue en aeropuerto de Venezuela: los dos tripulantes murieron Tras semanas de ataques en el Caribe, este fue el segundo ataque en el Pacífico en pocas horas en un mismo día, como parte de un despliegue naval que, según Estados Unidos, está diseñado para luchar contra el narcotráfico.

Asimismo, el jefe de guerra, Pete Hegseth, dio detalles del nuevo “ataque cinético” que dejó sin vida a los tripulantes de la embarcación, para un total de cinco muertos, sumados a los dos que ya habían anunciado en la mañana de este miércoles. “Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, detallaron. Este es el tercer ataque cinético contra las presuntas narcolanchas en aguas del Pacífico. El primero ocurrió el pasado 9 de septiembre, después otro el martes 21 de octubre y por último el de la noche de este miércoles. Por otro lado, van 7 ataques de la misma índole en aguas del Caribe, de manera que el mismo secretario de guerra, Hegseth, aseguró que estos ataques continuarán “día tras día”, ya que para ellos estas lanchas son la “Al Qaeda” de este hemisferio del mapa. “Estos ataques continuarán, día tras día. No se trata simplemente de narcotraficantes, sino de narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estas OTD son la “Al Qaeda” de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos hasta que se extinga la amenaza al pueblo estadounidense”, concluyó el secretario en su publicación. Esa acción de EE. UU. tiene como fin bloquear las rutas al narcotráfico transnacional y al mismo tiempo presionar políticamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. También ha sido fruto de discordias entre los gobiernos de Trump y Gustavo Petro, quien se opone a este tipo de ataques letales en altamar.

Donald Trump también alertó ataques por tierra contra los “narcoterroristas”