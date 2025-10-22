Otra más: Fuerza Naval de EE. UU. destruyó otra narcolancha en aguas del Pacífico este miércoles; dejó tres muertos

Fuerzas militares estadounidenses destruyeron otro supuesto barco del narcotráfico en aguas del Pacífico en la noche de este miércoles 22 de octubre, con un saldo de tres muertos, anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
“Una vez más, los terroristas ahora muertos estaban involucrados en el tráfico de drogas en el Pacífico oriental. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, dijo Hegseth en X.
Le puede interesar: Video | Avioneta se estrelló en medio de un fallido despegue en aeropuerto de Venezuela: los dos tripulantes murieron
Tras semanas de ataques en el Caribe, este fue el segundo ataque en el Pacífico en pocas horas en un mismo día, como parte de un despliegue naval que, según Estados Unidos, está diseñado para luchar contra el narcotráfico.