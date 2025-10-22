Ahorro pensional caería $145 billones si solo se invierte en Colombia, como quiere Petro: Anif

No cesa la polémica tras la idea del Gobierno Nacional de obligar a los fondos privados de pensiones (AFP) a aumentar sus inversiones en el mercado local. Para expertos, el potencial proyecto de decreto pondría en juego el ahorro de 19 millones de trabajadores. Desde el punto de vista de la administración de la plata, el modelo actual ha funcionado y según el centro de pensamiento Anif, Colombia goza de la tasa de rentabilidad real más alta de los recursos pensionales en los últimos 20 años entre los países de la Ocde, éxito atribuido directamente a la gestión diversificada de las AFP.
Reforzando las preocupaciones sobre el anuncio del Gobierno, la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) describió que un afiliado que hubiera invertido en un portafolio limitado al mercado local durante diez años habría obtenido un rendimiento 37% inferior al logrado con el portafolio diversificado actual.