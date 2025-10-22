x

Elon Musk dice que el robot Optimus y la conducción autónoma de Tesla acabarán con la pobreza

Durante la presentación de resultados de Tesla, Elon Musk aseguró que su robot humanoide Optimus y la conducción autónoma podrán crear “un mundo sin pobreza” y con “la mejor sanidad para todos”.

  • Elon Musk aseguró que la inteligencia artificial y la robótica, con proyectos como Optimus y la conducción autónoma, podrían acabar con la pobreza y transformar la economía global. FOTO: AFP.
Andrea Lara
22 de octubre de 2025
bookmark

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, afirmó este miércoles que la combinación de inteligencia artificial, robótica y conducción autónoma podría transformar la economía global y eliminar la pobreza. Según dijo, la compañía atraviesa “un punto de inflexión” en su propósito de incorporar la IA al mundo físico.

Creemos que con Optimus y la conducción autónoma se puede crear un mundo sin pobreza, donde todo el mundo tenga acceso a la mejor sanidad. Optimus será un increíble cirujano, por ejemplo”, señaló el empresario, aunque sin detallar cómo se alcanzaría esa meta.

Musk explicó que la nueva misión de Tesla es lograr una “abundancia sostenible”, apoyada en su robot humanoide Optimus y en la expansión del software de conducción autónoma. Destacó que “nadie puede hacer lo que Tesla está haciendo en el mundo real”, y aseguró que la empresa es líder en inteligencia artificial aplicada a productos tangibles.

Las declaraciones se produjeron durante una teleconferencia con analistas y medios, después de que Tesla informara una caída del 37% en sus beneficios netos durante el tercer trimestre, que alcanzaron 1.373 millones de dólares.

Aunque Musk repitió su optimismo sobre el potencial de Optimus —un proyecto que, según él, podría convertir a Tesla en una compañía de “valor casi ilimitado”— también reconoció las dificultades técnicas. “Llevar Optimus al mercado es una tarea increíblemente difícil. Una de las mayores complicaciones es crear una mano tan diestra y capaz como la humana”, dijo.

El proyecto podría convertir a Tesla en una compañía de “valor casi ilimitado”. FOTO: AFP.
El magnate adelantó que Tesla podría presentar la versión V3 de Optimus en el primer trimestre de 2026, y aseguró que el nuevo modelo “no parecerá un robot, sino una persona con un traje de robot”.

Sobre la conducción autónoma, Musk sostuvo que ahora está convencido de que los vehículos totalmente automáticos serán una realidad, pese a los retrasos desde su pronóstico inicial en 2018. Sin embargo, reconoció que los robotaxis de Tesla en Austin aún requerirán supervisión humana “durante varios meses más”.

El anuncio llega en medio de una demanda colectiva contra Tesla y sus directivos, interpuesta por accionistas que los acusan de fraude por presuntamente falsificar datos sobre el avance de la tecnología de conducción autónoma.

Durante la conferencia, la compañía evitó responder preguntas sobre futuros modelos de vehículos, al considerar que ese tema “no era el foro adecuado”.

