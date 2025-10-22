Elon Musk dice que el robot Optimus y la conducción autónoma de Tesla acabarán con la pobreza

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, afirmó este miércoles que la combinación de inteligencia artificial, robótica y conducción autónoma podría transformar la economía global y eliminar la pobreza. Según dijo, la compañía atraviesa “un punto de inflexión” en su propósito de incorporar la IA al mundo físico.

“Creemos que con Optimus y la conducción autónoma se puede crear un mundo sin pobreza, donde todo el mundo tenga acceso a la mejor sanidad. Optimus será un increíble cirujano, por ejemplo”, señaló el empresario, aunque sin detallar cómo se alcanzaría esa meta.

Musk explicó que la nueva misión de Tesla es lograr una “abundancia sostenible”, apoyada en su robot humanoide Optimus y en la expansión del software de conducción autónoma. Destacó que “nadie puede hacer lo que Tesla está haciendo en el mundo real”, y aseguró que la empresa es líder en inteligencia artificial aplicada a productos tangibles.

Las declaraciones se produjeron durante una teleconferencia con analistas y medios, después de que Tesla informara una caída del 37% en sus beneficios netos durante el tercer trimestre, que alcanzaron 1.373 millones de dólares.

Aunque Musk repitió su optimismo sobre el potencial de Optimus —un proyecto que, según él, podría convertir a Tesla en una compañía de “valor casi ilimitado”— también reconoció las dificultades técnicas. “Llevar Optimus al mercado es una tarea increíblemente difícil. Una de las mayores complicaciones es crear una mano tan diestra y capaz como la humana”, dijo.