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¿Dónde está Yulixa Toloza? Revelan impactantes videos de la mujer en mal estado de salud tras cirugía

Algunos testigos relataron que la mujer salió del centro estético en compañía de dos hombres. Sin embargo, las autoridades permanecen en su búsqueda.

  • Revelan videos de Yulixa Toloza en el Beauty Láser en Bogotá. FOTO: Tomada de video
    Revelan videos de Yulixa Toloza en el Beauty Láser en Bogotá. FOTO: Tomada de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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¿Dónde está Yulixa Consuelo Toloza? Esa es la pregunta que se hacen familiares, amigos y todo un país luego de que esta mujer de 52 años desapareciera el pasado 13 de mayo tras realizarse un procedimiento estético en Beauty Láser, una empresa constituida formalmente con un capital de 50 millones de pesos y con sede en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Una amiga denunció ante las autoridades luego de ver a la mujer “pálida” y con signos de debilidad tras salir de realizarse una lipólisis láser (también llamada “lipo láser”), un procedimiento que consiste en eliminar grasa localizada mediante el uso de una cánula y energía láser. Las autoridades intentan establecer si el lugar contaba con autorización sanitaria para practicar este tipo de procedimientos.

Entérese: Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá

Según el testimonio de una de sus amigas, cuando Yulixa salió del procedimiento, estaba siendo atendida y le daban una sopa debido al mal estado en el que se encontraba. Además, los empleados del lugar le pidieron que fuera hasta la casa de la paciente por más ropa. No obstante, cuando regresó al establecimiento, este ya estaba cerrado y no estaban ni Yulixa ni los trabajadores.

Los videos en los que aparece Yulixa Consuelo Tolosa

En redes sociales circulan dos videos que serían muestra de los momentos en que Yulixa, en efecto, se encontraba en muy mal estado: con la mirada perdida, una tonalidad pálida, dificultad para respirar e intentando alimentarse.

La Policía ubicó el local comercial y procedió con el respectivo sellamiento mientras se esclarecen los hechos y se determina el paradero de la mujer.

Uno de los testigos relató a medios de comunicación que, sobre las 7:24 p. m., la mujer salió del centro estético en compañía de dos hombres, quienes al parecer la sacaron prácticamente arrastrada hacia un vehículo Chevrolet Sonic azul que esperaba afuera, sobre la Autopista Sur.

“La jalaban y la jalaban; los pies de la muchacha se le quedaban atrás. Cada uno le sostenía un brazo y ella parecía como si los estuviera abrazando. Los pies se le quedaban atrás y la jalaban”, añadió.

Durante la inspección en la clínica, las autoridades encontraron a otra paciente recuperándose de una intervención estética, historias clínicas, equipos asociados a procedimientos invasivos y una alarmante ausencia de supervisión médica visible.

Amplíe la noticia: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los buscados por el caso Beauty Láser?
Las autoridades buscan a María Fernanda Delgado Hernández, Eduardo David Ramos y Edinson Torres, vinculados al funcionamiento del centro estético investigado.
¿Cuánto cobraban por los procedimientos estéticos prohibidos?
El centro estético cobraba entre 3,6 y 4,3 millones de pesos por lipólisis o lipotransferencias falsas. Se estima que en su último mes obtuvieron ganancias ilegales de hasta 330 millones de pesos.
¿Beauty Láser tenía permisos para operar?
Según la investigación, el establecimiento estaba registrado para tratamientos de belleza, pero no contaba con habilitación para realizar cirugías estéticas invasivas.
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