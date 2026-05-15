¿Dónde está Yulixa Toloza? Revelan impactantes videos de la mujer en mal estado de salud tras cirugía

¿Dónde está Yulixa Consuelo Toloza? Esa es la pregunta que se hacen familiares, amigos y todo un país luego de que esta mujer de 52 años desapareciera el pasado 13 de mayo tras realizarse un procedimiento estético en Beauty Láser, una empresa constituida formalmente con un capital de 50 millones de pesos y con sede en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Una amiga denunció ante las autoridades luego de ver a la mujer “pálida” y con signos de debilidad tras salir de realizarse una lipólisis láser (también llamada “lipo láser”), un procedimiento que consiste en eliminar grasa localizada mediante el uso de una cánula y energía láser. Las autoridades intentan establecer si el lugar contaba con autorización sanitaria para practicar este tipo de procedimientos.

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Según el testimonio de una de sus amigas, cuando Yulixa salió del procedimiento, estaba siendo atendida y le daban una sopa debido al mal estado en el que se encontraba. Además, los empleados del lugar le pidieron que fuera hasta la casa de la paciente por más ropa. No obstante, cuando regresó al establecimiento, este ya estaba cerrado y no estaban ni Yulixa ni los trabajadores.