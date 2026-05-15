Dólar se volvió a negociar por encima de los $3.800 este viernes

El dólar terminó la jornada con ganancias en Colombia en medio de un contexto internacional marcado por las tensiones energéticas y las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés de Estados Unidos.
La divisa estadounidense cerró en $3.796,81, lo que representó un incremento de $12,11 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada para la jornada en $3.784,70.
Durante la sesión alcanzó un precio mínimo de $3.776,50 y un máximo de $3.820. En total se registraron 1.867 operaciones por un monto de US$1.433 millones.
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El fortalecimiento del dólar coincidió con el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que llegaron a máximos de un año debido a las crecientes apuestas del mercado sobre nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal.