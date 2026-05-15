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Dólar se volvió a negociar por encima de los $3.800 este viernes

El dólar cerró en $3.796 tras subir $12, mientras el petróleo avanzó hasta 9% semanalmente por tensiones entre Estados Unidos, Irán y China.

  • El dólar cerró en $3.796 en Colombia tras el aumento de las tensiones energéticas y las expectativas de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos. FOTO: Magnific
    El dólar cerró en $3.796 en Colombia tras el aumento de las tensiones energéticas y las expectativas de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos. FOTO: Magnific
Diario La República
hace 3 horas
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El dólar terminó la jornada con ganancias en Colombia en medio de un contexto internacional marcado por las tensiones energéticas y las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés de Estados Unidos.

La divisa estadounidense cerró en $3.796,81, lo que representó un incremento de $12,11 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada para la jornada en $3.784,70.

Durante la sesión alcanzó un precio mínimo de $3.776,50 y un máximo de $3.820. En total se registraron 1.867 operaciones por un monto de US$1.433 millones.

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El fortalecimiento del dólar coincidió con el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que llegaron a máximos de un año debido a las crecientes apuestas del mercado sobre nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal.

¿Qué está impulsando las expectativas sobre la FED?

Las presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de la energía han llevado a los inversionistas a considerar más probable un endurecimiento monetario por parte de la FED durante este año.

El mercado pasó de asignar una probabilidad inferior al 20% hace una semana a estimar ahora más de 55% de posibilidades de un incremento de tasas en diciembre, según la herramienta CME FedWatch.

Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, explicó que el mercado está reaccionando a la fortaleza reciente de la economía estadounidense.

“El dólar se está poniendo al día con los sólidos datos que hemos visto esta semana”, afirmó el analista.

Pesole añadió que los inversionistas empiezan a percibir que Estados Unidos podría enfrentar mejor la actual crisis energética frente a otras economías del mundo.

¿Cómo impactó el conflicto con Irán al petróleo?

Los precios internacionales del petróleo también registraron fuertes incrementos durante la jornada y consolidaron una semana de alta volatilidad.

El barril Brent subió US$2,50, equivalente a 2,4%, hasta ubicarse en US$108,22. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) ganó US$2,86, también 2,4%, para cerrar en US$104,03.

En el balance semanal, el Brent acumuló un avance de 6,8%, mientras el WTI subió 9%.

El mercado reaccionó a las nuevas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y a las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego en la región.

¿Qué pasa con el estrecho de Ormuz?

Las declaraciones del presidente Donald Trump y del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, redujeron las expectativas de una solución rápida para reabrir plenamente el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

Araqchi aseguró que Irán “no confía” en Estados Unidos y afirmó que su país está dispuesto tanto a regresar al conflicto como a mantener abiertos los caminos diplomáticos.

Por su parte, Trump sostuvo que se le está agotando la paciencia con Irán y reiteró que no se puede permitir que el país tenga armas nucleares.

Además, indicó que sostuvo conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz.

¿Qué esperan ahora los mercados?

Los analistas consideran que la incertidumbre geopolítica seguirá impulsando la volatilidad tanto en los mercados cambiarios como en las materias primas.

Los expertos de Commerzbank señalaron que el tono entre Washington y Teherán volvió a endurecerse significativamente.

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“Aunque el alto el fuego se mantiene, las esperanzas de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz se han desvanecido”, indicaron.

El mercado también sigue atento a posibles acuerdos comerciales y energéticos entre Estados Unidos y China. Trump aseguró que China está interesada en comprar petróleo estadounidense e incluso planteó la posibilidad de levantar sanciones contra empresas chinas que adquieran crudo iraní.

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