x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En videos | Así fue el intento de asonada a militares tras hallazgo de mina ilegal a cielo abierto en Putumayo

Estos hechos son hasta el momento materia de investigación. Mientras tanto, tropas de la Sexta División del Ejército permanecen alerta.

  • Tropas del Ejército descubrieron una mina ilegal en Puerto Guzmán, Putumayo. FOTOS: Capturas de video
    Tropas del Ejército descubrieron una mina ilegal en Puerto Guzmán, Putumayo. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
10 de septiembre de 2025
bookmark

Hay tensión en Putumayo por el nuevo intento asonada realizado por al menos de 200 personas contra tropas del Ejército Nacional, quienes estaban en operaciones contra la minería ilegal en el municipio de Puerto Guzmán, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital Mocoa.

Los hechos hasta el momento son materia de investigación, aunque fuentes de la institución confirmaron a EL COLOMBIANO que se trataba de algunos uniformados pertenecientes a la Sexta División, y que luego fueron hostigados tras el hallazgo de lo que sería una mina ilegal a cielo abierto.

En contexto: Tensión en Putumayo por nuevo intento de asonada contra soldados: hay una persona herida

Videos divulgados en redes sociales evidencian a civiles señalando y recriminando a los militares, amenazando además con quitarles su armamento. Por ello, uno de los uniformados realiza varios disparos al suelo. Justo allí habría resultado herido uno de los ciudadanos.

Además de estas labores contra la minería ilegal, miembros de la Sexta División del Ejército también destruyeron recientemente cinco laboratorios de cocaína en Puerto Guzmán, específicamente en la vereda Delicias José María, que pertenecería a la estructura 48 “Comandos de Frontera” de las disidencias de Farc.

En ese lugar incautaron 481 kg de pasta base de coca, más de 2.300 galones de insumos líquidos y 2.700 kg de químicos sólidos. Con este resultado, las autoridades dieron un duro golpe al narcotráfico con pérdidas estimadas en $529 millones, afectando así a una de las principales economías de esta estructura.

Siga leyendo: ¿Por qué el Ejército no hace uso de sus pelotones antidisturbios para enfrentar las asonadas?

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida