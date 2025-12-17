x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

De CEO de Cementos Argos a la presidencia del Grupo: este es el perfil de Juan Esteban Calle Restrepo, quien sucederá a Jorge M. Velásquez

Con más de nueve años al frente de Cementos Argos, Juan Esteban Calle fue elegido para presidir Grupo Argos a partir de abril de 2026, en una decisión que apunta a la continuidad estratégica.

  • Juan Esteban Calle sucederá a Jorge Mario Velásquez tras más de una década de liderazgo en el Grupo. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Juan Esteban Calle sucederá a Jorge Mario Velásquez tras más de una década de liderazgo en el Grupo. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
  • Juan Esteban Calle, nuevo presidente del Grupo Árgos a partir del 1° de abril de 2026, asumirá en un momento clave para el sector de infraestructura y construcción. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Juan Esteban Calle, nuevo presidente del Grupo Árgos a partir del 1° de abril de 2026, asumirá en un momento clave para el sector de infraestructura y construcción. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
17 de diciembre de 2025
bookmark

La Junta Directiva de Grupo Argos ya tomó una decisión clave para el futuro de la compañía. Tras un proceso de sucesión anunciado desde junio de 2025 y alineado con su Código de Buen Gobierno, el órgano corporativo eligió a Juan Esteban Calle como el próximo presidente del Grupo, cargo que asumirá a partir del 1° de abril de 2026. El foco ahora está en el perfil del ejecutivo que liderará a uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, en un momento de transformación estratégica y con un plan de inversiones cercano a los $40 billones.

Calle sucederá a Jorge Mario Velásquez, quien asumió el liderazgo del conglomerado por cerca de 10 años. Ambos se conocen porque comparten una historia de décadas dentro del Grupo, que se remonta incluso al paso de los dos por la selección Antioquia de natación en los años setenta.

Y es que Velásquez se retira tras una gestión que dejó resultados históricos: entre 2015 y 2024, la utilidad neta del Grupo pasó de $643.000 millones a $7,6 billones, y los dividendos crecieron más de 157%.

Le puede interesar: Juan Esteban Calle asumirá la presidencia de Grupo Argos desde abril de 2026; reemplaza a Jorge M. Velásquez

¿Quién es Juan Esteban Calle?

Juan Esteban Calle, nuevo presidente del Grupo Árgos a partir del 1° de abril de 2026, asumirá en un momento clave para el sector de infraestructura y construcción. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Juan Esteban Calle, nuevo presidente del Grupo Árgos a partir del 1° de abril de 2026, asumirá en un momento clave para el sector de infraestructura y construcción. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Juan Esteban Calle Restrepo nació en Medellín en 1965. Es administrador de Negocios de la Universidad Eafit, cuenta con un MBA con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago y tiene la certificación Chartered Financial Analyst (CFA), una de las más reconocidas a nivel mundial en el ámbito financiero.

Su trayectoria combina experiencia en el sector público, la banca internacional y la alta dirección empresarial. Antes de llegar a Cementos Argos, fue gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) entre 2012 y 2016, uno de los cargos más relevantes del sector empresarial público en Colombia.

También trabajó en banca de inversión en el Chase Manhattan Bank en Nueva York, fue secretario de Hacienda de Antioquia, director de Inversión Extranjera de Proexport en Canadá y asesor de inversiones del Banco de Montreal, lo que le dio una visión amplia sobre mercados, finanzas y gestión de grandes organizaciones.

Lea más: Grupo Argos elige junta directiva y remueve la representación de Sura

Su paso por Cementos Argos y los resultados que lo respaldan

Desde abril de 2016, Juan Esteban Calle se desempeña como presidente de Cementos Argos, una de las principales empresas del Grupo. Durante su gestión, la compañía logró mejoras operativas que elevaron el margen Ebitda en más de 600 puntos básicos, además de ejecutar decisiones estratégicas clave en el mercado internacional.

Uno de los hitos más relevantes fue la combinación de activos entre Argos y Summit Materials en Estados Unidos, seguida de una posterior desinversión. Estas operaciones generaron más de $7,3 billones en utilidades para Grupo Argos, fortaleciendo su estructura financiera y su enfoque en materiales de construcción e infraestructura.

Estos resultados fueron determinantes para que la Junta Directiva confiara en su liderazgo para asumir la presidencia del holding.

El reto que asumirá en Grupo Argos desde 2026

Juan Esteban Calle llegará a la presidencia de Grupo Argos en un momento clave. La compañía avanza en una simplificación de su estructura corporativa, con un foco claro en infraestructura y materiales de construcción, y prepara un ambicioso plan de inversiones para los próximos años.

“La Junta Directiva le da la bienvenida a Juan Esteban como nuevo presidente de Grupo Argos, con el convencimiento de que cuenta con el conocimiento y la experiencia para liderar la organización, darle continuidad al plan de negocios enfocado en materiales de construcción e infraestructura y seguir fortaleciendo su capacidad de generarles valor a todos sus accionistas, honrando un legado de más de 90 años en los que la compañía se ha mantenido fiel a sus principios y ha crecido de la mano de Colombia y de todos los territorios donde tiene presencia”, resaltó el conglomerado empresarial.

Además, su nombramiento coincide con la renovación de la Junta Directiva a partir de enero de 2026, lo que permitirá un empalme ordenado y una transición alineada con los estándares de gobierno corporativo.

Así pues, Juan Esteban Calle tendrá la tarea de liderar la siguiente etapa de Grupo Argos, en un entorno económico que exige decisiones claras, eficiencia en el uso del capital y visión de largo plazo.

Conozca también: Grupo Argos convoca asamblea extraordinaria para elegir nueva junta directiva y preparar relevo de Jorge Mario Velásquez en 2026

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida