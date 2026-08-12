“Con el corazón completamente destrozado”: confirman que Violeta y su abuela fueron halladas sin vida en Cali tras el terremoto

La pequeña Violeta Guerrero y su abuela, Amparo Jaramillo, fueron halladas sin vida entre los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que deja hasta el momento 239 muertos, más de 3.700 heridos y 287 desaparecidos.
La noticia fue confirmada a El Colombiano por allegados y familiares de las víctimas, quienes manifestaron su agradecimiento por el apoyo entregado durante la búsqueda de ambas.
“Con el corazón completamente destrozado, queremos contarles que nuestros familiares fueron encontrados sin vida. Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes, nos acompañaron, nos ayudaron y compartieron nuestra búsqueda. Nunca olvidaremos ese apoyo”, se lee en un mensaje de la familia.