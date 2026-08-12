“Con el corazón completamente destrozado”: confirman que Violeta y su abuela fueron halladas sin vida en Cali tras el terremoto

La pequeña Violeta Guerrero y su abuela, Amparo Jaramillo, fueron halladas sin vida entre los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que deja hasta el momento 239 muertos, más de 3.700 heridos y 287 desaparecidos. La noticia fue confirmada a El Colombiano por allegados y familiares de las víctimas, quienes manifestaron su agradecimiento por el apoyo entregado durante la búsqueda de ambas. “Con el corazón completamente destrozado, queremos contarles que nuestros familiares fueron encontrados sin vida. Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes, nos acompañaron, nos ayudaron y compartieron nuestra búsqueda. Nunca olvidaremos ese apoyo”, se lee en un mensaje de la familia.

En el momento de la tragedia, la pequeña de 7 años y su abuela se encontraban en el edificio del conjunto residencial Guadalupe, ubicado en la calle 3 #55B-72, en el barrio Cuarto de la Lengua, en Cali, Valle del Cauca. Sus cuerpos permanecieron allí durante varias horas, mientras las autoridades adelantaban las labores para recuperarlos y posteriormente darles cristiana sepultura. Lea también: Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, este miércoles, ¿lo sintió? El Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa con las labores de rescate, con el apoyo de un amplio equipo de bomberos de varios departamentos, la Cruz Roja, los ministerios, Medicina Legal, la Ungrd y los medios de comunicación, que son los encargados de difundir la información. Cabe recordar que este terremoto es uno de los más devastadores de la última década y supera en magnitud al ocurrido en 1999, con epicentro en Armenia, cuya magnitud fue de entre 6,1 y 6,2 en la escala de Richter. En esta ocasión, los departamentos más golpeados son Chocó, donde se ubicó el epicentro en San José del Palmar, Risaralda, Valle del Cauca y algunos municipios de Antioquia. Las cifras que se tienen hasta el momento, con corte al 12 de agosto, dan cuenta de 239 fallecidos, 3.755 heridos, 287 desaparecidos y 49.214 personas afectadas. Con 125 fallecidos, Valle del Cauca es el departamento con mayor número de víctimas mortales, seguido de Risaralda, con 94; Chocó, con 13; Caldas, con 6; y Antioquia, que reporta un fallecido.

Este balance también da cuenta de los graves daños estructurales provocados por el terremoto. Según las cifras reportadas, hay 44.911 viviendas averiadas y 9.200 destruidas, así como 184 centros de salud y 1.667 centros educativos afectados. Igualmente, se reportan 15 animales afectados, dos aeropuertos con daños, 129 vías averiadas, 20 puentes vehiculares afectados y 43 acueductos que presentan afectaciones tras el terremoto. Mientras continúan las labores de rescate para encontrar personas con vida, ya comenzaron a llegar las primeras ayudas internacionales, entre ellas la de los reconocidos Topos de México, quienes aterrizaron directamente en la ciudad de Cali. Según información entregada por la Brigada de Rescate Topos de México, desde el pasado martes sus integrantes mantenían diálogos con la coordinadora nacional de gestión del riesgo de Colombia, Silvia Vallen. Sin embargo, hasta ese momento no habían obtenido la autorización para ingresar al país y apoyar las labores de rescate. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas