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Atención: Jorge Eliécer Laverde es elegido nuevo contralor general

El Congreso en pleno escogió, mediante votación, a quien estará a cargo de este organismo de control. Acá los detalles.

  • En una votación con el Congreso en pleno, es decir, con la participación de senadores y representantes (en total 286 congresistas), se escogió al nuevo contralor. Foto: Senado
    En una votación con el Congreso en pleno, es decir, con la participación de senadores y representantes (en total 286 congresistas), se escogió al nuevo contralor. Foto: Senado
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 8 horas
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Con 269 votos a su favor, el Congreso eligió este miércoles a Jorge Eliecer Laverde como nuevo contralor general.

La decisión se da tras varias semanas en las que su nombre estaba entre los dos candidatos que llegaron con mayores posibilidades a ocupar ese cargo junto con el del personero de Bogotá, Andrés Castro, de una lista de diez aspirantes.

Su triunfo estaba prácticamente cantado desde anoche, cuando cinco partidos respaldaron públicamente su candidatura: La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal y Conservador. Y este medio conoció que incluso el Pacto Histórico tenía intención de votar por él.

Laverde asume la dirección del organismo de control sobre los recursos públicos más importante: debe hacer seguimiento al presupuesto nacional, a los recursos de las regalías, a las empresas del Estado.

En el Senado, la votación fue la siguiente: 95 votos para Laverde, 1 para Karol, 1 para Castro y 1 para Abadía, mientras que se registraron 2 votos en blanco y 1 voto nulo.

En la Cámara, la votación fue la siguiente: 174 votos para Laverde y 2 para Castro, además de 2 votos en blanco.

El nuevo contralor llega al cargo con experiencia en el ámbito legislativo y con un perfil asociado a la construcción de acuerdos políticos. Viene respaldado principalmente por el Partido Liberal. Sobre su nombre pesan acusaciones por acoso sexual, que él ha negado.

También se le relaciona con el excongresista liberal Mario Castaño, condenado por el caso de Las Marionetas. La elección además tendrá implicaciones para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzará su administración con una Contraloría encargada de vigilar la ejecución de los recursos públicos durante el nuevo periodo presidencial.

Entre los principales retos de Laverde estará mantener la independencia del organismo frente al Ejecutivo y al Congreso, además de fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal.

La Contraloría tendrá además que continuar con investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la contratación estatal, el manejo de recursos destinados a programas sociales y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Lea también: Jorge Eliécer Laverde toma ventaja en carrera por la Contraloría con respaldo de 5 partidos

Laverde es abogado de Caldas. Tiene maestrías en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y Administración de Negocios. Sin embargo, no tiene experiencia en control fiscal. Lo más cercano es que estuvo vinculado a la Procuraduría como procurador judicial en Risaralda. Y fue diputado de Caldas por el Partido Liberal.

Ocupaba el tercer lugar entre los diez finalistas, con 82,89 puntos, detrás de Luis Enrique Abadía García, quien obtuvo 86,74, y Andrés Castro Franco, con 84,61.

En el Congreso se rumoreó que no era el candidato del gobierno, pero tampoco era incómodo. Y por él habrían hecho lobby en la posesión presidencial. Su respaldo provino, dicen fuentes consultadas por este medio, directamente de Simón Gaviria, hijo de César Gaviria, así como del expresidente del Senado, Lidio García.

Preguntas frecuentes

¿Quién es el nuevo contralor general de Colombia?
Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido contralor general para el periodo 2026-2030. Es abogado y se desempeñaba como secretario de la Comisión Sexta del Senado desde 2015.
¿Cuántos votos obtuvo Jorge Eliécer Laverde?
Jorge Eliécer Laverde fue elegido con 269 votos durante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes realizada el 12 de agosto de 2026.
¿Qué hace el contralor general de Colombia?
El contralor general dirige la vigilancia de la gestión fiscal y del uso de los recursos públicos. También puede establecer responsabilidades fiscales y promover la recuperación del dinero estatal utilizado irregularmente.
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