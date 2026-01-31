Confirman primer caso de viruela símica en Barrancabermeja (Santander); activan cerco epidemiológico

Las autoridades de salud encendieron las alertas en Barrancabermeja tras confirmarse el primer caso de viruela símica en el distrito.
El contagio fue notificado oficialmente por el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Secretaría de Salud de Santander, que de inmediato activaron los protocolos para evitar nuevos contagios.
El caso corresponde a un hombre de 37 años, residente en Barrancabermeja, quien acudió a una Institución Prestadora de Servicios de Salud luego de presentar síntomas compatibles con esta enfermedad viral.
