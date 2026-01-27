¿La visa más corta? EE. UU. autoriza ingreso de Petro por cinco días para reunión con Trump

El viaje del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, previsto para la próxima semana, ya tiene despejado el principal obstáculo diplomático que rodeaba su llegada a ese país. Tras varios días de incertidumbre, se confirmó que el Gobierno estadounidense otorgó un permiso especial de ingreso por cinco días, lo que permitirá que el mandatario y su comitiva entren sin contratiempos, pese a que la visa del jefe de Estado había sido suspendida. La autorización, de carácter excepcional y temporal, fue concedida para garantizar el cumplimiento de la agenda oficial que incluye una reunión con el presidente Donald Trump, en un encuentro que ha despertado interés por el contexto político que rodea a ambos líderes. La medida también cobija a los funcionarios que acompañarán a Petro, evitando inconvenientes logísticos o migratorios durante la visita.

El aval migratorio era el último asunto pendiente para confirmar la visita, que ahora se mantiene en firme. Desde la Casa de Nariño se insistía en que la agenda internacional del presidente no estaba en riesgo, aunque reconocían que el tema del ingreso debía resolverse para evitar un traspié diplomático de mayor calado. Según lo que se ha venido definiendo en la agenda, el presidente Gustavo Petro se desplazará a Washington a comienzos de febrero, en una visita que se prolongará por varios días. Durante su estancia, además de la reunión con el presidente Donald Trump, el mandatario tiene previsto sostener encuentros con miembros de la comunidad colombiana residente en Estados Unidos y participar en escenarios académicos, entre ellos conversatorios universitarios y citas con centros de análisis y pensamiento.