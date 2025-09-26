Urgente: Estados Unidos le quitará la visa al presidente Gustavo Petro

Al presidente Gustavo Petro le van a quitar la visa americana. Así lo anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. Más que una sorpresa, la medida parece encajar en lo que el propio mandatario buscaba al protagonizar una protesta en Nueva York a favor de Palestina, en la que lanzó mensajes que inevitablemente desatarían la reacción de Washington.
Durante una protesta, llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes en la guerra de Israel y Palestina. La decisión del gobierno de Donald Trump parece el efecto buscado por el mandatario para atraer la atención y confrontar a Estados Unidos en plena escena internacional.