El presidente colombiano se ha mostrado entusiasta con el nombramiento de Leon XIV, por lo que no es de extrañar que, al igual que otras naciones, quiera continuar la relación cercana con el nuevo líder de la Iglesia católica.

“El nuevo papa, León XIV, es más que un estadounidense. Sus ancestros inmediatos son latinos: españoles y franceses, y vivió cuarenta años en nuestra Latinoamérica, en Perú. Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes en el mundo y ojalá, aliente a nuestros hermanos migrantes latinoamericanos, hoy humillados en los EE. UU. Es hora de su organización”, dijo el presidente Petro el día de la fumata blanca.

A pesar de que se hará la invitación, no es seguro que eso sea suficiente para que el papa venga a Colombia. No por algo malo, sino porque es un proceso que se estudia desde la Santa Sede, y no solo a nivel logístico.

El papa Francisco, en 2021, contó cómo elegía qué países visitar: “Escucho a los consejeros y al final, rezo, rezo y pienso mucho, sobre algunos viajes he reflexionado mucho. Y luego la decisión viene de dentro... Que se haga, casi espontáneo, como una fruta madura. Es un largo camino, ¿no? Algunos son más difíciles, otros son más fáciles”, dijo.

Por último, la canciller añadió que el exministro de Defensa Iván Velásquez, será el nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede. En los próximos días se posesionará oficialmente.

