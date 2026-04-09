Wilmar Mejía, investigado por presuntos vínculos ilegales con ‘Calarcá’, es el nuevo director de la UIAF

El Gobierno nacional no deja de sorprender con nombramientos que generan múltiples cuestionamientos. En medio del escándalo por los llamados “archivos de Calarcá”, el nombre de Wilmar de Jesús Mejía no solo no salió debilitado, sino que terminó fortalecido. Fue designado como nuevo director de la UIAF, la entidad encargada de rastrear el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país.
La decisión llamó la atención porque la salida de Mejía de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se interpretó inicialmente como una consecuencia directa de las investigaciones en su contra. Sin embargo, el Gobierno terminó respaldándolo con uno de los cargos más sensibles en materia de inteligencia financiera.