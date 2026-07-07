Mundial de alta tensión: así se jugarán los cuartos de final de Norteamérica

El Mundial de Norteamérica 2026 entró en su zona definitiva, en la que solo un equipo del continente americano y otro de África sobreviven en su intento de alzar el máximo trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York.
Tras una ronda de octavos de final marcada por remontadas épicas, polémicas arbitrales y directivas, y la dolorosa despedida de leyendas de la talla de Cristiano Ronaldo y Neymar, el torneo ya conoce las ocho selecciones que mantendrán el pulso por la corona.
Europa, con cuatro representantes, mide sus fuerzas ante la resistencia de Argentina, el fervor africano de Marruecos y el imponente regreso de las potencias del norte. Así se perfilan los duelos tácticos que definirán a los cuatro semifinalistas del planeta.