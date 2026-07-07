Mundial de alta tensión: así se jugarán los cuartos de final de Norteamérica

El Mundial de Norteamérica 2026 entró en su zona definitiva, en la que solo un equipo del continente americano y otro de África sobreviven en su intento de alzar el máximo trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York. Tras una ronda de octavos de final marcada por remontadas épicas, polémicas arbitrales y directivas, y la dolorosa despedida de leyendas de la talla de Cristiano Ronaldo y Neymar, el torneo ya conoce las ocho selecciones que mantendrán el pulso por la corona. Europa, con cuatro representantes, mide sus fuerzas ante la resistencia de Argentina, el fervor africano de Marruecos y el imponente regreso de las potencias del norte. Así se perfilan los duelos tácticos que definirán a los cuatro semifinalistas del planeta.

Francia vs. Marruecos: la reedición de una cuenta pendiente

El destino vuelve a cruzar los caminos de “Les Bleus” y los “Leones del Atlas”, reeditando la semifinal de Catar 2022. Francia exhibe el arsenal ultraofensivo más temible del torneo, liderado por un Kylian Mbappé implacable que rompe registros históricos en cada presentación. El esquema de Didier Deschamps está diseñado para asfixiar en campo contrario y resolver pleitos por pura jerarquía individual. El talón de Aquiles galo es la seria duda médica de Aurélien Tchouaméni; sin su ancla en el mediocampo, el bloque defensivo francés queda peligrosamente expuesto a las contras. Marruecos, el único sobreviviente del orgullo africano y árabe, opondrá su célebre estructura defensiva de acero. El equipo abdica de la posesión, pero muerde en cada rincón de la cancha y castiga con transiciones veloces por las bandas. Su gran dilema será ofensivo: la baja confirmada de Ismael Saibari, su delantero estrella y nuevo fichaje del Bayern Múnich, los deja sin una referencia de peso en el área rival. Obligados a estirar el partido desde el fondo, el éxito marroquí dependerá de su resistencia física. Con este encuentro comenzarán los cuartos, el jueves 9 de julio a las 3:00 p.m., hora de Colombia.

España vs. Bélgica: posesión contra la furia roja

Un clásico europeo de estilos opuestos se traslada a suelo norteamericano. La Roja de Luis de la Fuente arriba con la moral a tope tras retirar a Portugal en un ejercicio de paciencia que premió el gol agónico de Mikel Merino. La gran virtud de España es su madurez en el medio campo: esconde la pelota, duerme los partidos y desgasta físicamente al rival a través de la circulación horizontal. Su debilidad aflora cuando abusa del tránsito intrascendente y se topa con bloques bajos, sufriendo en demasía si le imponen transiciones de ida y vuelta en velocidad. Bélgica, por su parte, llega con un condimento extra: la sed de revancha institucional. Indignados por el polémico “indulto” judicial de la FIFA que habilitó al estadounidense Folarin Balogun en la fase previa, los “Diablos Rojos” han unificado su camerino desde la rebeldía. Su fortaleza radica en la experiencia de sus figuras para activar contragolpes letales. Sin embargo, el ritmo frenético de juego que propone España podría pasarle factura a la veterana columna vertebral belga, propensa a la frustración mental si el árbitro o el VAR acaparan el protagonismo. El duelo está previsto para el viernes 10 de julio a las 2:00 p.m. de Colombia.

Noruega vs. Inglaterra: aroma a Premier League y el factor del “Androide”

El choque más físico de los cuartos de final pondrá frente a frente a dos viejos conocidos de las islas británicas. Noruega cabalga bajo el influjo de la fiera más temible del área: Erling Haaland. Con sus 94 kilos de potencia y el doblete con el que despachó al Brasil de Neymar, el “Androide” es indescifrable para cualquier zaga. Secundado por la visión de Martin Ødegaard, el conjunto escandinavo es letalmente efectivo. Su punto débil es la profundidad de su libreto: si el rival logra aislar a Ødegaard y cortar el suministro a Haaland, Noruega carece de variantes y sufre en exceso replegado en su propio campo. Inglaterra contrapone a ello el plantel más amplio, atlético y polivalente del campeonato. Los “Tres Leones” son dueños de una pelota quieta demoledora y variantes de recambio de primera línea en el banquillo. No obstante, el principal enemigo de los ingleses habita en su propia cabeza: la presión histórica por el título suele agarrotar sus piernas en estas instancias. Además, bajas absurdas como la de Jordan Henderson -fracturado tras saltar una valla publicitaria en un festejo- restan liderazgos de camerino para gestionar los momentos de alta tensión que se avecinan. La programación señala que este encuentro será el sábado 11 de julio a las 4:00 p.m.

Argentina vs. Suiza: el campeón ante la disciplina helvética