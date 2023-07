“Todo lo que he logrado hasta hoy es gracias al colegio, a mi profesor de noveno que me ayudó a encontrar un gusto por la astronomía y me dio bases para saber lo que quería estudiar a futuro. Esa línea de investigación es lo que he mantenido en la Universidad y espero continuar enseñando y continuar mis estudios de posgrado en astrofísica”, expresó Páez.

En agosto se anunciarán los nombres de los 10 finalistas del Global Student Prize, y a finales de año se conocerá al ganador, quien recibirá un premio de $100.000 dólares.