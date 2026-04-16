Caos en remisión de pacientes en Antioquia: más de 500 están varados en hospitales

Más de medio millar de pacientes están varados esperando ser remitidos a otros hospitales en Antioquia. La alerta fue emitida por la Secretaría Seccional de Salud del departamento, que precisó que con corte al pasado 15 de abril un total de 510 personas estaban a la deriva administrativa en varios centros de salud y no habían podido ser trasladadas a otras instituciones para ser atendidos, en medio del caos que embarga al sistema de salud del departamento.
La situación es especialmente crítica para los afiliados de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, que aportan el 69,9% de los pacientes en esa condición.
De acuerdo con las cifras de esa dependencia, de los 510 pacientes a la espera de ser remitidos, 192 están afiliados a la Nueva EPS y otros 161 están afiliados a Savia Salud.
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Este cuello de botella se presenta en medio de una fuerte congestión que aqueja a la red hospitalaria tanto del Valle de Aburrá (que concentra la mayor parte de la capacidad y servicios) como del resto del departamento.
En promedio, según datos con corte a la mañana del 14 de abril, mientras en Antioquia la sobreocupación en las salas de urgencias era del 116%, en Medellín y su área metropolitana ese mismo indicador estaba en un 120%.