Decathlon va por otro triunfo en Antioquia

Tras el éxito conseguido en el Aburrá con su primera tienda en Viva Envigado (que abrió hace un año), este gigante de los deportes se alista para conquistar el nuevo centro comercial Arkadia. Pero, ¿sabe usted cómo nació o de dónde viene la marca?

“Todos los deportes bajo el mismo techo”. Esa fue la premisa bajo la cual, en 1976, nació en Francia Decathlon; compañía multinacional que hoy hace presencia en 55 países y que arribó a Colombia en 2017 con la apertura de su primera tienda en el barrio La Colina de Bogotá.

Con tiendas alrededor del mundo que van desde 1.000 hasta 12.000 metros cuadrados, en Decathlon se aseguran de tener el espacio suficiente para ofrecer productos que cubran más de 100 disciplinas deportivas y, además, tener zonas de test donde el cliente puede probar los implementos.

Sin embargo, lo que los diferencia es la exclusividad de sus productos. Todo lo que se encuentra en las tiendas son artículos de ingeniería propia de Decathlon, pensados para orientar al deportista con su respectiva disciplina. Es decir, cada práctica deportiva está representada con una marca que ofrece los productos necesarios, como es el caso de Quechua, para los deportes de montaña; Nabaiji, para la natación y Kipsta para fútbol, por mencionar algunas.

Una bicicleta fue lo primero que desarrolló la compañía bajo su propio nombre, en 1986. Luego continuaría aumentando de forma paulatina la fabricación de productos auténticos hasta llegar a lo que es hoy: una organización que piensa en cómo satisfacer las necesidades de sus clientes en el deporte y por ello es ejemplo de innovación. Una carpa que se arma sola en dos segundos y una máscara para realizar snorkeling que permite respirar por la nariz y por la boca, son dos ejemplos de inventos patentados por el fabricante francés.

Ese desarrollo de sus propios artículos es lo que le permite a Decathlon ofrecer una excelente relación calidad-precio. Además controlan todo: desde el diseño del producto y su producción, hasta que se transporta, se distribuye y se vende en las tiendas.

Incluso se aprovechan las técnicas y condiciones de cada país para manufacturar su mercancía, procurando producir lo más local posible pero siempre con métodos e ingeniería francesa.

“Hay muchas naciones donde la gente necesita una empresa como Decathlon que pueda ofrecer productos tan económicos, accesibles para todos y de buena calidad. Decathlon ayuda al desarrollo de la practica deportiva donde se establece. No es vender por vender; todos nuestros artículos cuentan con garantía de dos años. Algunos incluso 10 años, como los morrales”, sostuvo Adrien Martínez, director de la tienda del centro comercial Viva Envigado, mismo local con que llegó la marca en octubre de 2018 al valle de Aburrá.

En Antioquia

Para atender al público paisa, dijo Martínez, Decathlon decidió llegar con un propósito fuerte: abrir la tienda más grande de Colombia. Y así se hizo. El de Viva Envigado es el almacén más grande de la marca en el país, con dos plantas de 2.000 metros cuadrados cada una y donde se exhiben implementos deportivos para más de 70 disciplinas.

“La reacción de la gente ha sido muy positiva. Contamos con la suerte de ser reconocidos en Colombia y a nivel mundial, entonces cuando abrimos habían muchos que estaban esperando la llegada de la marca a Medellín”, dijo el director.

El paso a seguir será la apertura de la segunda tienda en el departamento. Ocurrirá el próximo año en el recién inaugurado centro comercial Arkadia, al occidente de Medellín. Se proyecta un espacio de 2.600 metros cuadrados con material deportivo para 70 disciplinas, organizado según el nivel de práctica del usuario, desde deportistas principiantes hasta expertos, tal como sucede en Viva.

Vitales y responsables

Tras un año en el mercado local, en Decathlon afirman haber entendido quién es su cliente y se han logrado adaptar mejor a sus necesidades. “Cuando acudes a un asesor encuentras, no un vendedor, sino a un deportista que sabe y conoce los productos, y que te va a aconsejar de la mejor manera. No vendiendo el producto más costoso, porque no nos interesa, sino el producto que mejor se adapte a las necesidades del usuario”, añade Martínez.

Y es que en sus 1.500 tiendas alrededor del mundo, Decathlon cuenta con más de 90.000 colaboradores. Personas que a pesar de desempeñar diversos cargos en la compañía, comparten una característica en común: son todos deportistas.

“Cuidamos mucho de nuestros equipos de trabajo. Pueden crecer en la compañía con nosotros, cada colaborador es fundamental para el desarrollo de la empresa. Las condiciones de trabajo son optimas. Por ejemplo, tenemos jornadas en las que cerramos todas las tiendas de Colombia y vamos a hacer deportes juntos”, concluye el director.

Así se aseguran de tener colaboradores felices, con buenas condiciones y motivados, lo que finalmente también repercute en la felicidad del cliente. Con este lineamiento se busca mantener la vitalidad y la responsabilidad al interior de la organización, valores corporativos de un gigante que continúa en crecimiento.