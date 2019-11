Nueva Casa Toyota abre sus puertas en el sur

Autoamérica celebra la apertura de su nueva Casa Toyota ubicada en la Avenida Las Vegas, frente al Polideportivo de Envigado. A partir de hoy, este concesionario de 3.000 m2 con un diseño moderno y vanguardista le dará la bienvenida a sus clientes en el Valle de Aburrá para ofrecerles el servicio integral, ágil y de alta calidad que caracteriza a la marca japonesa.

Con su puesta en marcha culmina el traslado de la operación de las sedes de Industriales —Durespo y San Fernando— al municipio de Envigado, donde Toyota busca potenciar su oferta y aprovechar nuevas oportunidades en el sector automotor. Así lo explica Camilo Restrepo Ochoa, gerente general de Autoamérica: “En los próximos años Industriales afrontará una transformación urbana, por eso decidimos buscar un espacio estratégico que nos permitiera seguir operando sin dejar de responder a la demanda de los clientes. En el proceso encontramos que el sur estaba desatendido, así que establecimos a Envigado como nuestra nueva zona”.

Al conjunto de servicios que incluye mantenimiento express, mantenimiento planeado Toyota, mecánica general, venta de vehículos nuevos, accesorios y repuestos, se suma la reparación de colisión, un servicio plus que no hacía parte del catálogo de Industriales y que ahora amplía los beneficios de los clientes en el sur, quienes no tendrán que desplazarse hasta la sede de Autoamérica Palacé en busca de asistencia para latonería y pintura.

Adicionalmente, el concesionario cuenta con una arquitectura innovadora y vanguardista que pretende marcar la diferencia en la región y en Latinoamérica. “Con esta propuesta queremos brindar una experiencia visual distinta. Sus tonos madera, el juego de luces, la combinación de áreas con doble altura y altura sencilla, y los equipos mecánicos totalmente nuevos nos permitirán acoger de una forma cálida y cómoda a los usuarios Toyota”, explica Restrepo. Por ejemplo, las salas VIP fueron rediseñadas para que las personas puedan descansar, trabajar o simplemente sentirse en un ambiente confortable mientras le realizan el debido mantenimiento a sus vehículos en dos bahías disponibles y observan cómo los técnicos desarrollan su trabajo.

Igualmente, un equipo de 50 personas aproximadamente estará disponible para brindar una atención integral, respaldada en la amplia trayectoria de Toyota, enfocada en cuidar los vehículos con repuestos genuinos, minimizar los riesgos y prolongar su vida útil según el diseño y los estándares de fábrica de cada ejemplar.

Con este espacio que se sale de lo tradicional a medida que conjuga modernidad, amplitud, respaldo y calidad, Autoamérica fortalece su red de talleres especializados en Antioquia: Palacé, ubicado en la carrera 50 # 38 - 50, al frente de Agenciauto Renault; Apartadó, en la carrera 104 # 96-24 y la Nueva Casa Toyota Sur, ubicada en la carrera 48 # 44 sur 151