Alimentos y productos de higiene son prioridad

Debido a la contingencia que ha ocasionado el coronavirus en Colombia, Homecenter y Constructor decidieron abrir una línea de atención prioritaria para las entidades que prestan servicios de salud. La línea exclusiva es (1) 353 53 35, sin importar el territorio, pese a que la línea es en Bogotá. Su horario de disponibilidad es de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m., sábados de 8 a.m. a 7 p.m. y domingos de 8 a.m. a 5 p.m. Vale recordar que los pedidos se deben hacer por conductos no presenciales para ser recogidos en tienda. Entre los artículos más vendidos en esta época están: pintura antibacterial, camas y colchones, lavamanos y sanitarios de empotrar, caretas, monogafas de protección facial y respiradores n95, entre otros.