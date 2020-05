¿Cómo enfrentar juntos los efectos de la pandemia?

“Es importante enfatizar que hasta el momento muchas de las respuestas en asistencia alimentaria han estado desarticuladas, pues se han hecho desde distintos niveles de gobierno y partiendo de bases de datos de distintas políticas. Esta fragmentación también cobija a la sociedad civil, la cual ha tenido sus propios programas. Esta división no solamente crea problemas de acción colectiva, sino que reduce seriamente la posibilidad de llevar a cabo programas más sofisticados y profundos de intervención. Por esto es clave que las respuestas se articulen”.

Evitar a toda costa esa señal de emergencia en que se convirtieron los trapos rojos en las ventanas y balcones de las viviendas es uno de los ejes centrales del documento de Eafit para afrontar el presente y el futuro de la pandemia.

Para tal fin, recalca en la necesidad de establecer una “Renta básica focalizada, o bien, esquemas de subsidios incondicionados, para cubrir las necesidades de las personas que viven en condiciones de miseria”. Explica que la renta básica propuesta es focalizada, familiar, temporal, pero que ahonda en un valor significativo por lo que propone que sea de al menos 50 % del salario mínimo mensual -cerca de $490.000- por el periodo que dure la cuarentena y las medidas estrictas de aislamiento y que se extienda, de tres a seis meses, mientras se reactiva la recuperación económica.

Azucena Restrepo, presidenta Ejecutiva de Proantioquia, resaltó que desde el inicio de la emergencia ha sido clave pensar un modelo de asistencia social para las comunidades que están en condición de pobreza o vulnerabilidad.

“Inicialmente se planteó asistir a las personas que venían censadas en la base de datos del Sisbén 4 que identificó cerca de 260.000 familias en esa condición de vulnerabilidad. La Alcaldía eligió su propia plataforma con Medellín Me Cuida y reporta que ha logrado llegar a 230.000 familias con ayuda monetaria. A eso se suman las ayudas del Gobierno Nacional con los programas de Familias en acción, Jóvenes en acción y Adulto Mayor. Hemos insistido en que esa metodología se convierta en una certeza de por lo menos los próximos tres meses para estas familias y que no estén en la zozobra de que se acaban sus recursos y no sepan si les volverán a llegar. La idea es que mientras evoluciona la reactivación económica, las familias cuenten con una renta o un modelo de lo que hemos llamado un subsidio temporal que fue la propuesta que hicimos en Proantioquia y Medellín Cómo Vamos”.