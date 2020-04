¿Cómo hacer un duelo porque alguien se murió si no hay abrazos

Cuando a mi papá lo mataron yo tenía un año y medio. Esta es la imagen que tengo: mucha gente, la iglesia se llenó tanto (y eso que no era católico) que algunos se quedaron afuera y gritaron una oda levantando la mano hasta que llegaron al cementerio. Lo conocía mucha gente en el pueblo. No me acuerdo, el recuerdo es la suma del de los demás. Yo enterré a mi papá cuando tenía 18 años, en un escrito: me sumé a ese montón de gente, levanté la mano y grite hasta siempre compañero y vi entrar el féretro hasta el fondo de la bóveda. Entonces se murió, y no volví a llorar cada que pronunciaba su nombre.

La imagen que me hago ahora de un entierro es diferente: un féretro y muy poquitas personas alrededor. Y no porque el muerto no tuviera amigos: por el nuevo coronavirus son pocos los que pueden ir a decirle adiós a ese que quisieron tanto. Isabel Cristina Arango, directora de la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente, cuenta que hay dos escenarios. El primero es si muere alguien por una enfermedad diferente a la covid-19. No pueden estar más de siete personas (aunque eso depende la funeraria, de la iglesia, del cementerio), pero no será más de veinte en ningún caso. Ella dice que hay cementerios que dejan cinco, otros dos, y hay iglesias que no hacen exequias. En algunas incluso la misa es virtual. Hay que usar tapabocas, no hay aglomeraciones y las velaciones son muy cortas, porque al no poder ir gente, pues se reduce ese momento.

Monseñor Jorge Rojas Bustamante, doctor en derecho canónico, cuenta que el cuerpo presente se queda en la puerta, que no puede entrar a la iglesia. Se hace el rito fúnebre, que no se demora mucho, y ya está. Después de cada acto deben desinfectar.

A Claudia Arango, una compañera del periódico, se le murió una de las tías que más quería. Habló con sus primas, con sus familiares, pero no había nada más que hacer que permanecer en casa y despedirse en silencio, en la compañía de sus dos perritas y una conversación por teléfono con su hermana, que está en Francia, para recordarla. Ya está.