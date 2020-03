Pilas con las cadenas falsas sobre casos de coronavirus en Antioquia

Como respuesta al rumor que creció en redes y chats, esa institución informó a través de una nota de prensa que hasta el momento no se tiene reporte de personas infectadas en su comunidad.

¿Usted también ha recibido cadenas sobre nuevos supuestos casos de coronavirus en municipios de Antioquia? Pilas, porque no son pocas: algunas dicen que hay Covid19 en Envigado, que ya llegó a Rionegro, que le dio a una turista en San Jerónimo y que hay un infectado en la Universidad de Medellín. Sin dar muchos rodeos, dejémoslo claro: todas son falsas.

No se reporta caso de Coronavirus en la IUE pic.twitter.com/aYlrBDgqfU

El alcalde del municipio, Braulio Espinosa, también se refirió al tema e indicó que “hasta este momento no hay ningún caso positivo confirmado en la Ciudad de Envigado. Eso no quiere decir que en algún momento no se pueda presentar, estamos trabajando para contener esa posibilidad”.

El mandatario aprovechó para pedir cautela a los envigadeños y les solicitó evitar compartir información que no provenga de fuentes oficiales.

Lo mismo tuvo que hacer la universidad de Medellín. Un chisme que circula por Whatsapp asegura que hay un caso en esa institución y, como el anterior, también es falso.