En el aislamiento, usted es una gran compañía

Lo otro es la carencia de vínculos afectivos o una red de apoyo y puede ser tan simple como “tener, por ejemplo, relaciones en el espacio laboral y sentirse acompañado en el trabajo, pero experimentar soledad los fines de semana, si no se tiene pareja o unos lazos familiares fuertes”.

Hay idiomas que usan varias palabras para definir el término soledad, que se precisa como “carencia voluntaria o involuntaria de compañía”, según el diccionario de la Real Academia Española. En inglés, por ejemplo, existen solitude y loneliness , ambas significan soledad, pero la primera se asocia al disfrute de sí mismo sin necesidad de nadie más, y la segunda, en cambio, es esa sensación de infelicidad al no tener amigos o personas con quienes hablar.

Entendiendo la diferencia entre la soledad “sana” y la que no lo es (la de la desconexión con los otros), Claudia Patricia Reyes Oviedo , directora del centro de asesoría psicológica y salud de la Universidad Javeriana, detalla el aislamiento físico que se vive por estos días, pondrá en evidencia “dificultades, tensiones sociales y emocionales que algunas personas traían en su interior” y generará que algunos no solo estén sino que también se sientan solos.

La soledad es una situación subjetiva –aclaran los profesionales–, y tiene que ver con los vínculos del ser humano, con su personalidad y con lo que han construido a lo largo de la vida. La psicóloga clínica y docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, Diana Pulido Garzón , aclara que vivir solo, por ejemplo, no implica que una persona se perciba aislada de los demás ni que necesariamente tenga que restringir el contacto con otros, entonces vivir solos no implica estar solo.

Para Gutiérrez Restrepo, una persona hoy, en cualquier lugar del mundo, no puede pretender que no pasa nada, “ni siquiera quienes estamos en este aislamiento acompañados ni mucho menos los que están solos. Es imposible aparentar, que vamos a continuar con el mismo estado de ánimo o que esto no nos afecta”.

Indica la profesional que lo primero que hay que aceptar es que habrá dificultades emocionales, tanto para solos como para acompañados, y que habrá días más llevaderos que otros, “en los que realmente nos tengamos que confrontar con sentimientos y emociones que nos angustian, habrá miedo y hasta más”.

Precisa Orejuela que como esta es una sociedad bastante volcada hacia afuera, se ha debilitado la posibilidad de que cada ser humano construya una soledad “sana”, es decir, “esa que signifique la capacidad de estar y disfrutarse así mismo, estar consigo mismo”.

Añade que esta crisis ha abierto la posibilidad de que los seres humanos se recojan un poco, de que escuchen su cuerpo, de que expresen cómo se sienten y de ser capaces de reconocer cuándo están más irritables, más preocupados o más ansiosos.

“A muchas personas, cuando están sin compañía, les aparece todo ese parloteo interior que habla del temor al fracaso o al futuro. Entonces llega la preocupación, la angustia por la incertidumbre y más. Ser capaces de estar con nosotros mismos no significa evadir esas emociones sino, al contrario, entenderlas y conocerse”, indica el docente.

Es un momento –indica Reyes– para no centrarse solo en lo malo, “tenemos la posibilidad de bajar el ritmo, de tener un mayor discernimiento. Estar contigo mismo significa identificar qué es lo valioso para usted y detrás de la angustia, el pánico y ansiedad que genera toda esta situación hay que darle nuevos sentidos a la vida, a lo que hacemos, por lo que vibramos y lo que nos alegra”.

Para las personas que físicamente están solas es muy importante “no aislarse”, indica Gutiérrez y añade que hay que recuperar lazos familiares, llamar a viejos amigos, volver a generar conexiones. Hay muchas posibilidades de mantener o retomar estos contactos desde el mundo virtual.