En 24 ciudades de Colombia habrá funciones gratuitas de cine entre agosto y noviembre, ¿de qué se trata?

Entre agosto y noviembre se realizará la octava edición de la Temporada de Cine Colombiano, una iniciativa que llevará 39 funciones presenciales a 24 municipios y ciudades de 18 departamentos del país.
En esta edición se exhibirán 13 largometrajes y 23 cortometrajes nacionales, con el objetivo de acercar las producciones colombianas a públicos de diferentes regiones, especialmente en territorios donde la oferta de salas de cine es limitada.
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