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Apúntese: estas son las actividades de formación de públicos del mes de abril

Habrá talleres de arte, visitas guiadas por museos, conciertos y más.

  • La Administración Distrital destinó un presupuesto de $5.300 millones de pesos para la estrategia de Formación de Públicos el primer semestre de este año. Foto: Julio Herrera.
    La Administración Distrital destinó un presupuesto de $5.300 millones de pesos para la estrategia de Formación de Públicos el primer semestre de este año. Foto: Julio Herrera.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La estrategia de formación de públicos quiere ser un puente entre los actores y gestores culturales y la ciudadanía. Acercar la oferta al público y a partir de ahí fortalecer el tejido social, generar valor emocional, colectivo y económico.

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“Esta estrategia busca que los ciudadanos conozcan y se acerquen al patrimonio colectivo presente en los museos de la ciudad, y que además disfruten de las diversas ofertas culturales que se realizan en espacios como teatros y museos”, dijo Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana, en el marco de la celebración de los 20 años de la estrategia.

La oferta cultural es amplia, pues está liderada por instituciones muy diversas como son el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el Museo Cementerio de San Pedro, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Hay actividades cada día, desde visitas guiadas, talleres de arte, de duelo, de cocina, conciertos sinfónicos, cineforos, laboratorios de danza, procesos formativos, en fin.

Las actividades son de entrada libre, muchas de ellas con inscripción previa, y se debe hacer directamente con cada institución; puede ser a través de sus perfiles de redes sociales.

La programación completa se puede consultar en @cultura.med. El Instagram de la Secretaría de Cultura.

Semana 1: De lunes 6 a domingo 12

Lunes: Taller arte y duelo, Las raíces del duelo. Salón de capacitaciones, Museo Cementerio San Pedro de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. (Requiere inscripción previa a través de @Cementeriomsanpedro)

Martes: Explora en Calma. Jornada para personas con discapacidad o neurodivergencias en un entorno con menos ruido y estímulos. Parque Explora de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. (Entrada libre con inscripción)

Visitas guiadas a “Nuestra casa en Aranjuez”. Casa Museo Pedro Nel Ospina de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Semana 2: De lunes 13 a domingo 19

Martes y miércoles: Boletas de puertas abiertas en el Parque Explora a partir de la 2:00 p. m.

Jueves: Recorrido por la exposición “La luz, el fuego y la ceniza”, con Ana Ruíz (Curadora) y los artistas Yuliana Bustamante y Jorge Julián Aristizábal.

Concierto de Temporada con la ODA. Dirige Cecilia Espinosa. Teatro Pablo Tobón Uribe 7:00 p. m. (Entrada libre con inscripción previa).

Sábado: Clase de Danza contemporánea con Yadira Perea. Mamm de 10:30 a. m. a 12:00 p. m. (Entrada libre con inscripción previa).

Semana 3: De lunes 20 a domingo 26

Lunes: Visita guiada Teatro Pablo Tobón Uribe – Un viaje a las entrañas del Teatro. 8:00 a. m. Entrada Libre.

Jueves: Conmemoración Efe Gómez – La ciudad y sus relatos. Museo Cementerio San Pedro 6:00 p. m. (Inscripción previa).

Viernes: Ingreso libre al Mamm y + Cine al aire libre de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Sábado: Saberes y sabores por la Placita de Flórez. Recorrido guiado por el Mamm (Inscripción previa).

Semana 4: De lunes 27 a jueves 30

Miércoles: Boletas de puertas abiertas Parque Explora 2:00 p. m.

Visita guiada al Jardín Botánico de Medellín 11:00 a. m.

Jueves: Performance Cicatrices de Luz Lizarazo, ejecutado por la Compañía Wangarí de Danza Afro contemporánea. Mamm 6:30 p. m.

Presentación libre Deshacer el arte. Participan Sandra AKA Polisha, Juli Zapata y Lechedevirgen. 3:00 p. m Casa del Encuentro Museo de Antioquia.

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