Apúntese: estas son las actividades de formación de públicos del mes de abril

La estrategia de formación de públicos quiere ser un puente entre los actores y gestores culturales y la ciudadanía. Acercar la oferta al público y a partir de ahí fortalecer el tejido social, generar valor emocional, colectivo y económico.

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“Esta estrategia busca que los ciudadanos conozcan y se acerquen al patrimonio colectivo presente en los museos de la ciudad, y que además disfruten de las diversas ofertas culturales que se realizan en espacios como teatros y museos”, dijo Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana, en el marco de la celebración de los 20 años de la estrategia.

La oferta cultural es amplia, pues está liderada por instituciones muy diversas como son el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el Museo Cementerio de San Pedro, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Hay actividades cada día, desde visitas guiadas, talleres de arte, de duelo, de cocina, conciertos sinfónicos, cineforos, laboratorios de danza, procesos formativos, en fin.

Las actividades son de entrada libre, muchas de ellas con inscripción previa, y se debe hacer directamente con cada institución; puede ser a través de sus perfiles de redes sociales.

La programación completa se puede consultar en @cultura.med. El Instagram de la Secretaría de Cultura.